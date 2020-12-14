В Пензенской области зарегистрировали еще 180 случаев коронавируса

14.12.2020 | 11:02

В понедельник, 14 декабря, суточный прирост пациентов с коронавирусом в Пензенской области составил 180. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе.

Общее количество заразившихся COVID-19 в регионе достигло 22 727.

13 декабря зафиксировали 183 новых случая опасной инфекции, 12-го - 187, 11-го - 191. С начала эпидемии в области медики выписали 18 929 человек, 275 пациентов (124 мужчины и 151 женщина) скончались.

14 декабря на совещании в региональном правительстве министр здравоохранения Александр Никишин назвал ситуацию с коронавирусной инфекцией стабильной.

«Уровень, которого мы достигли, сохраняется. Количество госпитализаций по дням разнится от 80 до 150. Количество свободных мест в инфекционных отделениях - 250-300», - уточнил он.