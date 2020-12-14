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Общество

В Пензенской области зарегистрировали еще 180 случаев коронавируса

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В понедельник, 14 декабря, суточный прирост пациентов с коронавирусом в Пензенской области составил 180. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе.

Общее количество заразившихся COVID-19 в регионе достигло 22 727.

13 декабря зафиксировали 183 новых случая опасной инфекции, 12-го - 187, 11-го - 191. С начала эпидемии в области медики выписали 18 929 человек, 275 пациентов (124 мужчины и 151 женщина) скончались.

14 декабря на совещании в региональном правительстве министр здравоохранения Александр Никишин назвал ситуацию с коронавирусной инфекцией стабильной.

«Уровень, которого мы достигли, сохраняется. Количество госпитализаций по дням разнится от 80 до 150. Количество свободных мест в инфекционных отделениях - 250-300», - уточнил он.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Стабильное снижение в понедельник-среду - тестов в выходные и первые 2 дня недели делается меньше. Потом стабильный рост.

Гость||

И это радует, потихоньку проэпидемичиваемся, вакцина на подходе.Цены в магазинах рост остановят и весело встретим Новый год.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Александр Никишин назвал ситуацию с коронавирусной инфекцией стабильной.

«Дно, которого мы достигли, сохраняется".

Гость||

Двадцать три процента опрошенных россиян готовы сделать прививку от коронавируса, следует из исследования "Единой России".

Не готовы к вакцинации 73 процента респондентов, еще четыре процента сказали, что переболели COVID-19 и прививка им не нужна.

Здравомыслящих ещё много. Маскодибилов меньше. Вот как бюджет пилить на вакцине, если чернь колоться не хочет?

Гость||

Если в деревне коз пасти, то, конечно, не нужно ничего. Если с больными работать или с детьми, то нужно. От гриппа всю жизнь, сколько помню, учителей и медработников в первую очередь прививали. И большие предприятия. Не дядю Петю- пастуха.

Гость||

В армии анекдот был про старшину...Сказал люмень,значит люмень.

Имя: Гость
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