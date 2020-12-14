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Общество

В Пензенской области расширят автопарк социального такси

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В Пензенской области увеличат число социальных такси. Машины будут перевозить маломобильных граждан за счет регионального и муниципального бюджетов.

В сентябре в редакцию портала PenzaInform.ru обратился житель Пензы, рассказавший о проблемах с автомобилями, предназначенными для бесплатных поездок инвалидов.

«В автопарке три «Газели», на ходу бывает одна, в лучшем случае две. Все машины ломаются прямо на ходу, с пассажирами в салоне. Инвалидам очень страшно передвигаться на таком транспорте», - пожаловался он.

Тогда заместитель главы администрации Пензы Сергей Волков ответил пензенцу, что пока приобретать новый транспорт не планируется, субсидий на это не предусмотрено.

Как сообщили в пресс-службе регионального министерства труда, демографии и соцзащиты, в 2021 году автомобили все же закупят, а количество поездок маломобильных граждан с 1 января увеличат до 15.

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Источник — фото pixabay.com
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