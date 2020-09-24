В Пензе не планируется покупать новые машины для социального такси

24.09.2020 | 14:08

В редакцию портала PenzaInform.ru обратился житель областного центра, которого очень интересовал вопрос: планируют ли городские власти закупить новые автомобили для муниципального социального такси?

«В автопарке три «Газели», на ходу бывает одна, в лучшем случае две. Все машины ломаются прямо на ходу, с пассажирами в салоне. Инвалидам очень страшно передвигаться на таком транспорте», - рассказал он.

На вопрос ответил заместитель главы администрации Пензы Сергей Волков. Он пояснил, что перевозкой инвалидов за бюджетные средства занимается учреждение «Автомобильное транспортное хозяйство». Задание на оказание таких услуг формируется на срок до одного года в случае утверждения бюджета на очередной финансовый год. Если же бюджет планируется на текущий год и два следующих, то и задание формируется на три года.

«В 2020, 2021, 2022 годах субсидии на приобретение новых транспортных средств не предусмотрено», - говорится в ответе.

Также в нем сказано, что все три специализированные «Газели», предназначенные для перевозки инвалидов, введены в эксплуатацию в январе 2010 года.

«В случае поломки принимаются незамедлительные меры по проведению ремонта. В настоящее время все транспортные средства находятся в технически исправном состоянии», - завершается письмо.