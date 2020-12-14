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Общество

Пензенским педагогам предложили проявить себя в качестве Деда Мороза

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В Пензенской области новогодние мероприятия в детских учреждениях пройдут в особом формате. Об этом сообщили в пресс-службе регионального министерства образования.

Администрация дошкольных учреждений и школ должна учесть эпидемическую ситуацию и обеспечить наполняемость зала, где пройдет праздник, не более 25% от плановой. Кроме того, присутствующим нужно соблюдать социальную дистанцию и масочный режим. Группы и классы объединять недопустимо.

Что касается родителей, а также аниматоров, то их на праздник не пустят.

«Я уверен, что педагогическое и актерское мастерство наших воспитателей, классных руководителей и педагогов дополнительного образования позволит на высоком уровне провести новогодние мероприятия и подарить детям праздничное настроение», - цитирует пресс-служба министра образования области Александра Воронкова.

Интервал между мероприятиями будет составлять не менее часа. В это время в помещении проведут дезинфекцию и проветривание. Вход и выход посетителей организуют через разные двери.

Праздники и игры для школьников на каникулах проведут на открытом воздухе, если позволит погода. В учреждениях допобразования, кружках и секциях пересмотрят режим занятий, чтобы уменьшить количество ребят в группе и увеличить перерывы для дезинфекции и проветривания.

«В целях организации каникулярного досуга в школы области направлены методические рекомендации по проведению мероприятий как в традиционной форме, так и в режиме онлайн», - добавили в министерстве.

Ранее сообщалось, что родители маленьких пензенцев недовольны форматом новогодних утренников, предусматривающим присутствие аниматоров лишь онлайн.

«Нельзя лишать детей праздника. Дед Мороз на экране - это слишком жестоко. Что за бредовое распоряжение вообще - не пускать аниматора даже с отрицательным тестом на ковид? Каждый день в садик ходят десятки родителей, и неизвестно, болеют они коронавирусом или нет, а тут одного человека пропустить боятся. Пусть хотя бы разрешат какому-нибудь папе нарядиться в Деда Мороза, чтобы поздравить ребят лично», - высказались они .

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Подарки за свой счёт :) и желания выполнять пробуйте вперёд!

Гость||

А доплачивать педагогам за анимацию Воронков не хочет? Совсем уже... Учитель должен быть и швец, и жнец, и на дуде игрец? И все за 3 копейки

Имя: Гость
Комментарий:

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