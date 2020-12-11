В Пензе родителей детсадовцев не устраивает Дед Мороз в режиме онлайн

11.12.2020 | 12:19

Утром в пятницу, 11 декабря, в редакцию PenzaInform.ru обратилась жительница областного центра Елена К., которую волнует ситуация с празднованием Нового года в детских садах.

Речь идет о традиционных утренниках, которые из-за коронавируса в этом году пройдут в необычном формате.

«Вчера нам сказали, что Деду Морозу вход воспрещен, дети пообщаются с ним в режиме онлайн. Что это за бред вообще?» - возмутилась женщина.

Вопрос об утренниках обсуждается и в родительских чатах. В одном из них мамы разделились на два лагеря.

Первые - за общение с главным новогодним волшебником по скайпу. Они обосновывают свою позицию следующим образом:

«Так сложилось, что аниматоров пускать запрещено. Если в младших группах воспитатель еще может нарядиться Дедом Морозом, то в старших - нет, дети все видят. Зачем лишать их сказки? В прошлые годы приходил профессиональный аниматор, с которым детсадовские работники не в силах тягаться. Энергичный и юморной Дед Мороз и по скайпу развеселит детей без риска для здоровья. Каждый ребенок в старшей группе знает про коронавирус и все понимает».

Большинство родителей не согласилось:

«Нельзя лишать детей праздника. Дед Мороз на экране - это слишком жестоко. Что за бредовое распоряжение вообще - не пускать аниматора даже с отрицательным тестом на ковид? Каждый день в садик ходят десятки родителей, и неизвестно, болеют они коронавирусом или нет, а тут одного человека пропустить боятся. Пусть хотя бы разрешат какому-нибудь папе нарядиться в Деда Мороза, чтобы поздравить ребят лично».

В Управлении образования г. Пензы порталу PenzaInform.ru пояснили, что во многом все зависит от ситуации. Уже решено, причем на областном уровне, что праздники будут проводиться в одном классе в школах и в одной группе в детсадах, то есть без общих елок, и только если захотят родители.

Также в управлении уточнили, что, в принципе, чей-нибудь отец может стать Дедом Морозом при наличии у него отрицательного теста на COVID-19, но, опять же, по каждому учреждению все решается индивидуально.

Родители поднимали и вопрос о фотографах и операторах на утренниках. Они оставляли просьбы под постом главы региона в соцсетях, где принимаются обращения для прямой линии, запланированной на 12 декабря.

«Иван Александрович! Поскольку утренники в детских садах проходят без родителей, рассмотрите, пожалуйста, вопрос о разрешении присутствия на утренника хотя бы одного видеооператора/фотографа. Руководство детсада ссылается на Ваше постановление о запрете присутствия в саду посторонних. Но дети готовятся, и хочется хотя бы удаленно посмотреть», - написала одна из родительниц.

Возможно, 12-го числа поступит какой-либо ответ от губернатора.

В начале декабря региональное управление Роспотребнадзора предупреждало, что новогодние мероприятия вообще могут быть отменены при ухудшении эпидемиологической ситуации.

В последние два дня в области обновляется антирекорд по количеству заразившихся. Более того, 10 декабря зарегистрировали самый большой прирост по заразившимся коронавирусом несовершеннолетним - инфекцию выявили сразу у 91 ребенка.