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Общество

В регионе продолжает расти число заразившихся COVID-19 детей

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В воскресенье, 13 декабря, в региональном оперативном штабе подтвердили 183 случая коронавирусной инфекции, выявленных за сутки.

42 новых пациента - дети. Вирус выявили у 10- и 9-месячного малышей, ребят в возрасте 1 (двое) года, 3, 4, 6 (шестеро), 7 (двое), 8, 9 (четверо), 10, 11 (трое), 12 (двое), 13 (пятеро), 14 (двое), 15 (пятеро) лет, а также двух 16-летних и двух 17-летних подростков.

Общее число заразившихся несовершеннолетних жителей области достигло 1 782.

51 случай COVID-19 выявили в Пензе, 34 - в Нижнеломовском районе, 28 - в Мокшанском, 20 - в Никольском, 11 - в Земетчинском. 6 пациентов прибавилось в Сердобском районе, по 5 - в Иссинском и Лунинском, 4 - в Пензенском, по 3 - в Вадинском, Спасском, Наровчатском, а также в ЗАТО Заречный, 2 - в Бессоновском, по 1 - в Колышлейском, Тамалинском, Неверкинском, Шемышейском и Кузнецком районах.

Всего с начала эпидемии в области заразилось 22 547 человек, 18 810 выздоровели, 273 скончались.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

А по факту детей ещё больше.Пусть губернатор у учителей поспрашивать какое количество заболевших в классах и как ,,рисуют,, школы данные для отчётов чтобы классы на карантин не закрывать.Жлем когда снова из Москвы прилетит,своего ума же нету реально оценить обстановку и принять меры чтобы это всё скорее закончилось.Врегионе скоро опять все больницы переполнены будут.

Гость||

Да не,какой рост заболеваемости?вчера сказал -У нас все под контролем.необходимости нет.заболеваемость в узде.

Гость||

Сколько классов закрыто на карантин по ковиду? Только после сегодняшней статистики должно быть закрыто 23 класса- столько заболевших детей школьного возраста, не включая 16ти и 17тилетних.

Гость||

Тянем до каникул?

Гость||

Оторопь берет!

Гость||

Враги проклятые

Имя: Гость
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