В Пензенской области зарегистрировали еще две смерти от COVID-19

13.12.2020 | 19:47

В воскресенье, 13 декабря, стало известно о смерти еще двух жителей Пензенской области с диагностированным коронавирусом.

Как сообщили в региональном оперативном штабе, жертвой инфекции стала 57-летняя женщина с сопутствующими заболеваниями сердечно-сосудистой системы и 74-летний мужчина, страдавший гипертензией, хронической обструктивной болезнью легких, диффузным бронхитом, а также атеросклерозом аорты, коронарных, церебральных артерий.

Причиной смерти обоих пациентов стала коронавирусная инфекция, осложнившаяся субтотальной пневмонией.

Таким образом, число умерших от COVID-19 жителей региона достигло 275.

За сутки медики выписали 119 человек. Общее число выздоровевших составило 18 929.