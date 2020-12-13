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Общество

Пензенцы вновь подняли вопрос обустройства территории у «Воейкова»

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В субботу, 12 декабря, жители микрорайона Тепличного на прямой линии губернатора Ивана Белозерцева задали вопрос, касающийся благоустройства территории у дворца единоборств «Воейков».

Пензенцы обратили внимание главы региона на отсутствие дороги к «Воейкову», а также освещения. Неблагоустроенный участок - кратчайший путь от микрорайона к дворцу единоборств, около 200 метров, однако ходить там опасаются не только дети, но и взрослые. В кустах собираются горожане, распивающие спиртное. Именно на этой территории в конце мая убили 14-летнюю девочку.

На вопрос местных жителей, когда же дорога преобразится, ответил мэр Андрей Лузгин. По его словам, в текущем году территорию убирали. Кроме того, разработана проектно-сметная документация на сквер, который разобьют рядом с дворцом. Стоимость проекта немаленькая - около 60 млн рублей.

«На территории между Тепличным и «Воейковым» предусмотрено строительство школы в ближайшие три года. Она будет застроена. Мы пойдем навстречу жителям: сделаем асфальтированную дорожку, поставим освещение», - добавил градоначальник.

Губернатор Иван Белозерцев поручил не ждать застройки микрорайона, а решить проблему уже в 2021 году, «как можно раньше».

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Гость||

Есть же более серьёзные проблемы, описывались здесь на пензаинформ, а этот вопрос подставной, все это увидели

Гость||

Интересно а американцы за прямой линией наблюдали? Может они виноваты?

Гость||

Подгоните бульдозеры и снесите эту дрянь

Имя: Гость
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