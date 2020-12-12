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Общество

В Пензенскую область привезли первую партию вакцины от коронавируса

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Пензенская область получила первую партию вакцины «Гам-КОВИД-Вак», состоящую из 300 доз, а также «Спутник V» - 1 200 доз. Об этом в субботу, 12 декабря, во время прямой линии сообщил губернатор Иван Белозерцев.

В ближайшее время вакцину распределят по медучреждениям, которые определили как площадки для иммунизации против коронавируса. По словам главы региона, прививку сделают медикам, педагогам, а также социальным работникам, которые постоянно контактируют с людьми.

Перед прививкой вакцинируемому предстоит пройти тест на COVID-19. Если следов вируса в организме не обнаружится, то сделают первую инъекцию. Второй компонент введут через 21 день.

Иван Белозерцев добавил, что система здравоохранения Пензенской области готовится к вакцинации от коронавируса, и напомнил о серьезных требованиях к хранению и использованию препарата.

Вакцину размораживают за 30 минут до введения, после него за состоянием пациента наблюдают также 30 минут.

Противопоказания для иммунизации - беременность, период лактации, острые инфекционные заболевания и период обострения хронических, прием иммуносупрессивных препаратов, возраст старше 60 лет.

Если после введения первого компонента появятся нежелательные последствия, вторая инъекция противопоказана.

Губернатор отметил, что к концу января в область начнут поступать большие партии вакцины и прививать будут всех желающих.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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