Посещение катка в центре Пензы будет бесплатным

Срок вышел - обещанный каток на набережной Суры так и не открылся.
Уже установили борта коробки, сделали основание, для которого из всех скверов Пензы свозили снег. Однако наморозить слой воды, чтобы хоккеистам и фигуристам было где поразгоняться, не успели.
«Мы надеемся, что каток будет готов плюс-минус завтра. Стараемся залить полноценный слой, чтобы мы могли уследить, если вдруг начнется подтаивание», - сообщил рабочий.
Рядом с катком смонтирована горка, запланированы организация парковочного пространства и установка световых опор.
«Безусловно, надо площадку привести в нормальное состояние, чтобы здесь были и прокат коньков, и возможность попить чаю или кофе, покататься, чтобы была музыка, чтобы для автомобилей было место. Так что этим делом мы сейчас активно занимаемся», - заверил заместитель главы администрации г. Пензы Сергей Волков.
Планируется, что посещение катка будет бесплатным, а вот аренда коньков обойдется в некоторую сумму.
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Вы попам торговые центры из поддонов колотите они налоги не платят,а нам за наши деньги,делайте катки с нормальными бортами.С такими бортами наши дети будут калечиться.