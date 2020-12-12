Посещение катка в центре Пензы будет бесплатным

12.12.2020 | 20:15

Срок вышел - обещанный каток на набережной Суры так и не открылся.

Уже установили борта коробки, сделали основание, для которого из всех скверов Пензы свозили снег. Однако наморозить слой воды, чтобы хоккеистам и фигуристам было где поразгоняться, не успели.

«Мы надеемся, что каток будет готов плюс-минус завтра. Стараемся залить полноценный слой, чтобы мы могли уследить, если вдруг начнется подтаивание», - сообщил рабочий.

Рядом с катком смонтирована горка, запланированы организация парковочного пространства и установка световых опор.

«Безусловно, надо площадку привести в нормальное состояние, чтобы здесь были и прокат коньков, и возможность попить чаю или кофе, покататься, чтобы была музыка, чтобы для автомобилей было место. Так что этим делом мы сейчас активно занимаемся», - заверил заместитель главы администрации г. Пензы Сергей Волков.

Планируется, что посещение катка будет бесплатным, а вот аренда коньков обойдется в некоторую сумму.