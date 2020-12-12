На магистралях Пензы выделят полосы для общественного транспорта

12.12.2020 | 13:46

На прямой линии, которую провел губернатор Иван Белозерцев в субботу, 12 декабря, по традиции затронули тему общественного транспорта в Пензе.

Глава региона рассказал о перспективах развития этого направления. По его словам, будет создана новая транспортная схема Пензы.

«Мы хотим сделать транспортное сообщение оптимальным и удобным, чтобы были и льготы, в том числе для детей, чтобы автобусы были современными, ходили точно по времени, чтобы можно было через интернет увидеть, когда нужный автобус будет на остановке. Такие проекты реализуются в некоторых городах. Да, это потребует затрат, но мы готовы субсидировать из областного и муниципального бюджетов», - поделился планами Белозерцев.

Он напомнил и о намерениях приобрести по лизингу большие современные автобусы.

«Кроме того, планируется на магистральных дорогах выделять полосы для общественного транспорта. Везде это сделать нельзя, для этого нужно расширять дороги. Но там, где возможно, нанесем разметку, и приоритет будет отдан развитию пассажирского транспорта», - завершил тему губернатор.