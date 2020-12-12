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Общество

На магистралях Пензы выделят полосы для общественного транспорта

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На прямой линии, которую провел губернатор Иван Белозерцев в субботу, 12 декабря, по традиции затронули тему общественного транспорта в Пензе.

Глава региона рассказал о перспективах развития этого направления. По его словам, будет создана новая транспортная схема Пензы.

«Мы хотим сделать транспортное сообщение оптимальным и удобным, чтобы были и льготы, в том числе для детей, чтобы автобусы были современными, ходили точно по времени, чтобы можно было через интернет увидеть, когда нужный автобус будет на остановке. Такие проекты реализуются в некоторых городах. Да, это потребует затрат, но мы готовы субсидировать из областного и муниципального бюджетов», - поделился планами Белозерцев.

Он напомнил и о намерениях приобрести по лизингу большие современные автобусы.

«Кроме того, планируется на магистральных дорогах выделять полосы для общественного транспорта. Везде это сделать нельзя, для этого нужно расширять дороги. Но там, где возможно, нанесем разметку, и приоритет будет отдан развитию пассажирского транспорта», - завершил тему губернатор.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Глава региона рассказал о перспективах развития этого направления. По его словам, будет создана новая транспортная схема Пензы.

«Мы хотим сделать транспортное сообщение оптимальным и удобным, чтобы были и льготы, в том числе для детей, чтобы автобусы были современными, ходили точно по времени, чтобы можно было через интернет увидеть, когда нужный автобус будет на остановке. Такие проекты реализуются в некоторых городах. Да, это потребует затрат, но мы готовы субсидировать из областного и муниципального бюджетов», - поделился планами Белозерцев.

penzainform.ru писал(a):
Он напомнил и о намерениях приобрести по лизингу большие современные автобусы.
Опа ,вот это фокус,обещал приобрести для муниципального ,т.е. государственного перевозчика,а сейчас не говорит для кого!!!!! Они собрались за государственные деньги купить подвижной состав частникам!!!!!Т.е. мало того что с нас 10 шкур дерут за проезд,так еще и за наши средства будут куплены автобусы Фоминым,Тюгаевым,семейству Бочкаревых-Кривозубовых,а долг повесят на всех,на область.Перевозчик должен быть в городе один -государственный и ни каких частников ,тогда и коррупция на этом направлении будет сведена к минимуму

Гость||

Маниловщина.

Гость||

Гость писал(a):

Маниловщина.
Сагласин. ПОПУлизАТОРСТВО

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Глава региона рассказал о перспективах развития этого направления. По его словам, будет создана новая транспортная схема Пензы.

«Мы хотим сделать транспортное сообщение оптимальным и удобным, чтобы были и льготы, в том числе для детей, чтобы автобусы были современными, ходили точно по времени, чтобы можно было через интернет увидеть, когда нужный автобус будет на остановке. Такие проекты реализуются в некоторых городах. Да, это потребует затрат, но мы готовы субсидировать из областного и муниципального бюджетов», - поделился планами Белозерцев.

penzainform.ru писал(a):
Он напомнил и о намерениях приобрести по лизингу большие современные автобусы.
Опа ,вот это фокус,обещал приобрести для муниципального ,т.е. государственного перевозчика,а сейчас не говорит для кого!!!!! Они собрались за государственные деньги купить подвижной состав частникам!!!!!Т.е. мало того что с нас 10 шкур дерут за проезд,так еще и за наши средства будут куплены автобусы Фоминым,Тюгаевым,семейству Бочкаревых-Кривозубовых,а долг повесят на всех,на область.Перевозчик должен быть в городе один -государственный и ни каких частников ,тогда и коррупция на этом направлении будет сведена к минимуму,но это губернатора не устраивает.

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