Пензенцы смогут добраться до юга России на дополнительных поездах

15.05.2024 | 13:32

Жители областного центра смогут доехать до Анапы и Адлера на дополнительных сезонных поездах дальнего следования. Составы будут отправляться на юг из Кирова и останавливаться на станции Пенза-I.

Поезд № 241/241 выдвинется в Анапу из начальной точки 24 мая в 21:49. В Пензу он прибудет на следующий день в 18:14 и поедет дальше в 18:55. До конечной доберется 27-го числа в 4:15.

Состав № 531/532 до Адлера отправится из Кирова 25 мая в 21:29. В Пензе он остановится 26-го числа в 16:03, а покинет станцию в 16:49. В пункте назначения он окажется 28 мая в 5:03.

Оба поезда будут курсировать через день, сообщили в пресс-службе Горьковской железной дороги.

Ранее стало известно, что с 26 мая до середины июля пензенцы смогут добраться до Крыма по железной дороге без пересадок: назначен пассажирский поезд № 552/551 «Таврия» (Нижний Новгород - Симферополь), который станет проходить через Пензу.