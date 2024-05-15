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Общество

Пензенцы смогут добраться до юга России на дополнительных поездах

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Жители областного центра смогут доехать до Анапы и Адлера на дополнительных сезонных поездах дальнего следования. Составы будут отправляться на юг из Кирова и останавливаться на станции Пенза-I.

Поезд № 241/241 выдвинется в Анапу из начальной точки 24 мая в 21:49. В Пензу он прибудет на следующий день в 18:14 и поедет дальше в 18:55. До конечной доберется 27-го числа в 4:15.

Состав № 531/532 до Адлера отправится из Кирова 25 мая в 21:29. В Пензе он остановится 26-го числа в 16:03, а покинет станцию в 16:49. В пункте назначения он окажется 28 мая в 5:03.

Оба поезда будут курсировать через день, сообщили в пресс-службе Горьковской железной дороги.

Ранее стало известно, что с 26 мая до середины июля пензенцы смогут добраться до Крыма по железной дороге без пересадок: назначен пассажирский поезд № 552/551 «Таврия» (Нижний Новгород - Симферополь), который станет проходить через Пензу.

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