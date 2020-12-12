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Общество

Губернатор ответил на вопрос об ужесточении ограничений

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Во время прямой линии с населением в субботу, 12 декабря, губернатор Пензенской области Иван Белозерцев ответил на вопрос о возможном ужесточении требований режима повышенной готовности, введенного из-за пандемии коронавируса.

«Мы с начала развития пандемии очень осторожно относились к ограничительным мерам, и я сейчас вижу, что правильно делали. У нас промышленные предприятия, малый и средний бизнес не останавливались более чем на 10 дней», - пояснил Белозерцев.

Он заявил, что не склонен ужесточать меры, если этого не потребует ситуация.

«Если рост (числа заболевших. - Прим. ред.) будет активный, другого пути не будет. Но сегодня я вижу: если мы будем соблюдать все условия, то ужесточение не понадобится. Посмотрим, что будет после Нового года и праздников», - констатировал губернатор.

Он обратился к гражданам с просьбой соблюдать осторожность и не собираться большими компаниями. Соответствующий запрет ввести не могут, поскольку невозможно проконтролировать его исполнение, однако «это важно для самих людей».

«Люди должны понимать: чем меньше контактов, тем меньше заболевших. Мои рекомендации: будьте осторожными, чтобы было как можно меньше людей, которые вместе садятся за новогодний стол», - подчеркнул глава региона.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

А сейчас не активный рост?! Диагноз не ставим, статистику занижаем - всё чудесно??!!! Покажите места, где соблюдают меры???

Гость||

О, хоть так .

Люди - не бараны, сами должны понимать - когда можно гулять компаниями, когда - нет..

Хорош паниковать. Есть болезнь не страшнее гриппа, с его вероятно-тяжёлыми следствиями. Меры должны быть рекомендательными, тогда доверие к власти будет выше. Нет никакого смысла закрывать магазины, кафе, предприятия. Только усиление дезинфекционных мер.

Гость||

А почему его автомойки не прекращали работать?

Гость||

Конкретные вопросы.

1.Кувайцев и Буйлов которые не выполнили указание Белозерцева в 2019 о покупке 100 новых автобусов для муниципального перевозчика ,а им является МБУ АТХ ,почему они остаются,они в открытую саботировали распоряжение губернатора.

2.Почему он ни как вообще не отреагировал на вопросы народа о повышении цен в общественном транспорте и на кап.ремонт.

3.Как лично он относиться к афере которую пытаются тихо провернуть в мэрии с покупкой нового подвижного состава за счёт бюджета,а именно автобусов для частных перевозчиков Дилижанса и Меркурия.

4.Почему власти ни как не реагируют на нарушения связанные с незаконным приобретением всей троллейбусной инфраструктуры и подвижного состава ООО Меркурий Авто-9 и дальнейшими мошенническими действиями по эксплуатации троллейбусов ,а так же открытым шантажом государства в лице мэрии.Что будет с пензенским троллейбусом дальше.

5.Как Белозерцев лично относиться к вбросу бюллетеней в Бессоновке? Зачем начальство в устном приказном порядке перед голосованием заставляло работников сначала регистрироваться на гос.услугах для голосования ,а потом менять участки для голосования по прописке ,на те которые оно приказало?Как он лично к этому относиться и считает ли он ,что абсолютно честно набрал 78%?/))))))))/

6. Куда Симонов дел станки с ЗИФа выкупленные по приказу Белозерцева ,о чем он лично сообщил журналистам,за бюджетные средства. Что далее будет с разорённым заводом ЗИФ?

6.Когда Белозерцев ответит на вопросы по его обвинению народом и журналистами в коррупции ,кумовстве и превышении служебного положения,о бизнесе его сыновей ? P.s.Эти вопросы там Белозерцеву задать невозможно ,мигом вымарываются .

Гость||

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Гость||

Гость писал(a):

5.Как Белозерцев лично относиться к вбросу бюллетеней в Бессоновке?
Оля и Лариса и Володя тоже мы все повязаны

Гость||

....Люди должны понимать: чем меньше контактов, тем меньше заболевших.....А в школе что ,мало контактов.

Гость||

Что будет после нового года? И еду понятно, могут и по 200 заболевших в день начать рисовать. Только смысл какой, вряд ли адекватные люди резко подорвутся вакцинироваться неизвестно чем. Все равно многие уже благополучно переболели, в старики и после банального гриппа могут не встать, как бы ужасно это ни звучало. А надеяться что на праздники все будут по домам сидеть наивно как-то. Естественно по гостям пойдут. А уж отсутствие публичных мероприятий не так существенно.

Гость||

Гость писал(a):

Гость|12.12.2020 12:49|

....Люди должны понимать: чем меньше контактов, тем меньше заболевших.....

И это поможет спрятаться от вируса?

Гость||

Гость писал(a):

Что будет после нового года?
Если так все будет продолжаться ,то заберем с завода свою народную собственность и поедем на нем в гости ,по известному адресу ,в гости ,кормиться.)))))))))

Гость||

Гость писал(a):

Все равно многие уже благополучно переболели, в старики и после банального гриппа могут не встать,
тут все зависит от организма скажет устал пора на покой значит покой.

Имя: Гость
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