Губернатор ответил на вопрос об ужесточении ограничений

12.12.2020 | 12:21

Во время прямой линии с населением в субботу, 12 декабря, губернатор Пензенской области Иван Белозерцев ответил на вопрос о возможном ужесточении требований режима повышенной готовности, введенного из-за пандемии коронавируса.

«Мы с начала развития пандемии очень осторожно относились к ограничительным мерам, и я сейчас вижу, что правильно делали. У нас промышленные предприятия, малый и средний бизнес не останавливались более чем на 10 дней», - пояснил Белозерцев.

Он заявил, что не склонен ужесточать меры, если этого не потребует ситуация.

«Если рост (числа заболевших. - Прим. ред.) будет активный, другого пути не будет. Но сегодня я вижу: если мы будем соблюдать все условия, то ужесточение не понадобится. Посмотрим, что будет после Нового года и праздников», - констатировал губернатор.

Он обратился к гражданам с просьбой соблюдать осторожность и не собираться большими компаниями. Соответствующий запрет ввести не могут, поскольку невозможно проконтролировать его исполнение, однако «это важно для самих людей».

«Люди должны понимать: чем меньше контактов, тем меньше заболевших. Мои рекомендации: будьте осторожными, чтобы было как можно меньше людей, которые вместе садятся за новогодний стол», - подчеркнул глава региона.