В Заречном готовятся зажечь новогодние огни

11.12.2020 | 15:35

В Заречном объявили дату традиционного городского праздника зажжения новогодних огней. Мероприятие организовали в субботу, 19 декабря.

В 2020 году учли эпидемиологическую ситуацию и проведут праздник в выходной день, чтобы все желающие горожане смогли посмотреть, как Дед Мороз посетит главные елки и зажжет на них огни.

«Родители смогут самостоятельно оценить ситуацию и принять решение, вести ли ребенка на мероприятие», - отмечает портал «Заречье сегодня».

Праздник пройдет на шести площадках: в 15:30 засияет новогодняя красавица в парке «Заречье», в 15:45 – у ТЦ «Универмаг», в 16:00 – на Озерской улице, в 16:30 – в зоне отдыха «Лесная», в 17:00 – на Восточной улице, в 17:30 – у ДК «Современник».

Ранее жители Заречного в соцсети Instagram сообщили, что для елки, установленной на окраине города, на Восточной улице, выбрали необычный наряд. Новогоднее дерево украсили мусором: разбитыми шарами, пластиковыми бутылками, упаковками из-под чипсов.