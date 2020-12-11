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Общество

В пензенском аэропорту появилась спецмашина для борьбы с гололедом

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«Арктос» - так называется спецмашина, которую приобрел пензенский аэропорт. Тяжеловоз пока еще не выполняет свои функции, персонал обучается. Но как только к «Арктосу» привыкнут, безопасность на летном поле повысится, а людям будет проще работать.

«Предназначен автомобиль для обработки взлетно-посадочной полосы, рулежных дорожек, перрона противогололедными реагентами. У него на базе - четыре емкости по два куба, заливается туда реагент противогололедный, и сзади этих емкостей находится сама установка, которая распределяет реагент по площади», - рассказал начальник службы спецтранспорта пензенского аэропорта Евгений Горбунов.

До появления спецтехники с обледенением территории справлялись с помощью старого автомобиля, не предназначенного для таких целей. Приспособились к нуждам сами.

«Арктос» выпущен в России. Производители смогли создать довольно умную машину.

«В кабине находится пульт для распределения реагента по ширине обработки, также мы можем выставить плотность распределения: минимум - 5 миллиграмм на квадратный метр, максимум - 80», - отметил Евгений Горбунов.

Помимо огромной машины, аэропорт приобрел еще и два «Соболя» - они нужны для объезда территории и контроля за происходящим на ней.

Сотрудники мечтают, чтобы у них появилась и другая техника, например, новый топливозаправщик для воздушных судов. Старая аппаратура уже подводит и грозит сбоями в работе.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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