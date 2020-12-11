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Общество

В Пензе противостоящие COVID-19 медики получат горячее питание

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Пензенские медики, работающие в «красных зонах», будут получать горячее питание. Его организует региональный фонд борьбы с коронавирусом.

Такой опыт уже есть: в первую волну коронавирусной инфекции для медицинских работников Пензенской областной больницы имени Н. Н. Бурденко, помогавших пациентам с COVID-19, организовали бесплатное питание. Тогда обед состоял из «горячего первого, мясного второго и витаминного морса», на ужин медработники получали салат, сэндвич и морс.

Акция действовала три месяца, и теперь решено ее возобновить. Медики начнут получать горячие блюда уже в ближайшее время.

«Договоренности достигнуты с Пензенской областной клинической больницей имени Н. Н. Бурденко, Пензенским областным клиническим центром специализированных видов медицинской помощи, городской клинической больницей № 4 и госпиталем для ветеранов войн», - сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Пензенской области.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото pixabay.com
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Гость||

То есть в другие дни медработников ещё и не кормили???!!! А где госпиталь, торжественно открытый перед Путиным?

Гость||

А разве медики не питались из общей кастрюльки ? Ну вы даёте!А пищеблок больницы из какой кастрюли кормится ?

Имя: Гость
Комментарий:

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