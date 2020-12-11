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Общество

Пензенская прокуратура примет жалобы жителей на холодные батареи

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В понедельник, 14 декабря, в прокуратуре Пензенской области начнет работу горячая линия, на которую можно обратиться с жалобами на качество отопления.

Надзорный орган проанализировал соблюдение законности в сфере теплоснабжения, жалобы, поступившие за прошедший отопительный сезон, и пришел к выводу, что есть нарушения, которые связаны как с некачественным оказанием ресуроснабжающими организациями услуг, так и с недостаточной подготовкой объектов к холодам.

«Для своевременного выявления и принятия эффективных мер реагирования просим сообщать о ставших известными фактах перебоев в подаче тепла в жилые помещения и объекты социального назначения, а также о случаях ненадлежащего выполнения ответственными лицами (теплоснабжающими организациями, управляющими компаниями, органами местного самоуправления) полномочий в данной сфере», - обратилась к жителям региона старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Обращения будут принимать до 18 декабря с 9:00 до 18:00 (понедельник-четверг) и с 9:00 до 16:45 (пятница) по номеру 32-90-78. Перерыв на обед - с 13:00 до 13:45.

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