Открытие катка на набережной отложили по техническим причинам

11.12.2020 | 18:22

Открытие ледового катка на набережной реки Суры, которое должно было состояться в субботу, 12 декабря, отложили на неопределенный срок.

В пресс-службе городской администрации пояснили, что решение принято по техническим причинам. Для того чтобы на катке образовалось качественное покрытие, потребовалось больше времени, чем предполагали ранее. Поэтому каток еще заливают.

Не способствуют скорому завершению работ и погодные условия - в Пензе мало снега.

К моменту открытия территорию вокруг катка должны благоустроить. Будут установлены скамейки и пункт проката. Кроме того, в настоящее время специалисты ищут возможность осветить объект.

«О начале работы объекта сообщим дополнительно», - заверили представители администрации.

Ранее недовольство по поводу долгой подготовки катка высказал губернатор Иван Белозерцев. По его мнению, работы слишком затянули.