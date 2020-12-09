В Пензе ищут возможности для освещения катка на набережной Суры

09.12.2020 | 19:38

25 на 45 метров - таковы размеры будущего катка на набережной Суры. Установлены борта коробки, в границах которой отдыхающие заскользят по льду. Его заливка только начинается. До этого делали основание, со всех городских скверов свозили снег. Теперь предстоит наморозить десятки тонн воды, чтобы фигуристам-любителям и хоккеистам было где развернуться.

«Мы хотим, чтобы это стало местом притяжения. Мы ищем возможность осветить этот каток. К сожалению, нам не удается, потому что под земляным основанием очень много различного бетона. Необходимо привести площадку в нормальное состояние», - рассказал заместитель главы администрации г. Пензы Сергей Волков.

Электрики ищут возможность поставить световые опоры у городского зимнего объекта. Рядом с катком уже смонтирована горка, а вот ледяные скульптуры сказочных персонажей там не предусмотрены.

«Будет организован прокат спортинвентаря, будет работать кафе, будет музыка и свет», - сообщил заместитель директора МУП «Городской центр торговли и услуг» Валерий Лагодинский.

Запланирована и организация парковочного пространства рядом с катком. На то, чтобы завершить всю подготовку площадки для зимнего активного отдыха на набережной, необходимо как минимум дней пять.