Сетевое издание|18+|Вторник|12 авг 2025|16:13
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+20oC
+21oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+17oC
+18oC
Завтра | Дождь |

Спорт

Лед на «Дизель-Арене» готовят к предстоящему сезону

Печать
Telegram

На большой арене спортивно-зрелищного комплекса «Дизель-Арена» началась подготовка к новому сезону - заливка льда. Об этом сообщили во вторник, 12 августа, в управлении спортивными сооружениями.

Лед на «Дизель-Арене» готовят к предстоящему сезону

Заливка проводится поэтапно, лед выравнивают с соблюдением всех технологических норм.

Лед на «Дизель-Арене» готовят к предстоящему сезону

Процесс займет несколько дней. Запланировано нанесение разметки и логотипов.

«Лед на «Дизель-Арене» готовят в соответствии с требованиями, предъявляемыми к площадкам для проведения соревнований всероссийского уровня. Уже скоро здесь пройдут первые тренировки и игры предстоящего сезона», - сообщили в управлении спортивными сооружениями.

В рамках чемпионата России - ВХЛ 2025/26 пензенский хоккейный клуб «Дизель» проведет первую игру на своем льду 2 сентября. Соперником его станет саратовский «Кристалл».

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото управления спортивными сооружениями
0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте