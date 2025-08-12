Лед на «Дизель-Арене» готовят к предстоящему сезону

12.08.2025 | 15:43

На большой арене спортивно-зрелищного комплекса «Дизель-Арена» началась подготовка к новому сезону - заливка льда. Об этом сообщили во вторник, 12 августа, в управлении спортивными сооружениями.

Заливка проводится поэтапно, лед выравнивают с соблюдением всех технологических норм.

Процесс займет несколько дней. Запланировано нанесение разметки и логотипов.

«Лед на «Дизель-Арене» готовят в соответствии с требованиями, предъявляемыми к площадкам для проведения соревнований всероссийского уровня. Уже скоро здесь пройдут первые тренировки и игры предстоящего сезона», - сообщили в управлении спортивными сооружениями.

В рамках чемпионата России - ВХЛ 2025/26 пензенский хоккейный клуб «Дизель» проведет первую игру на своем льду 2 сентября. Соперником его станет саратовский «Кристалл».