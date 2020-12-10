Забывшую о маске жительницу Лунинского района наказали дважды

10.12.2020 | 16:34

51-летнюю жительницу Лунинского района повторно наказали за нарушение режима повышенной готовности.

В первый раз женщина нарушила постановление губернатора в июле, явившись на избирательный участок без средств индивидуальной защиты. Сельчанку привлекли к ответственности по части 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ.

Однако наказание воздействия не возымело. Днем 19 октября женщина вновь проявила несоблюдение режима, придя в отделение пенсионного фонда без маски.

«Согласно пункту 3.12.1. постановления губернатора, граждане обязаны соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1,5 метра, в том числе в общественных местах и общественном транспорте, за исключением случаев оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси, а также носить лицевые маски в общественных местах, в том числе общественном транспорте, при посещении организаций, учреждений», - напомнили в пресс-службе Лунинского районного суда.

Служители Фемиды признали сельчанку виновной в административном правонарушении и оштрафовали ее на 7 500 рублей.

Ранее сообщалось, что житель Пензенской области обратился в суд, желая оспорить возложенную на граждан обязанность покупать маски для ношения их в общественных местах. По его мнению, обеспечивать защитой должны органы исполнительной власти и организации. Служители Фемиды требование мужчины не удовлетворили, решив, что постановление губернатора «О введении режима повышенной готовности на территории Пензенской области» не противоречит нормативным правовым актам, имеющим большую юридическую силу.