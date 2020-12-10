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Общество

Забывшую о маске жительницу Лунинского района наказали дважды

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51-летнюю жительницу Лунинского района повторно наказали за нарушение режима повышенной готовности.

В первый раз женщина нарушила постановление губернатора в июле, явившись на избирательный участок без средств индивидуальной защиты. Сельчанку привлекли к ответственности по части 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ.

Однако наказание воздействия не возымело. Днем 19 октября женщина вновь проявила несоблюдение режима, придя в отделение пенсионного фонда без маски.

«Согласно пункту 3.12.1. постановления губернатора, граждане обязаны соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1,5 метра, в том числе в общественных местах и общественном транспорте, за исключением случаев оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси, а также носить лицевые маски в общественных местах, в том числе общественном транспорте, при посещении организаций, учреждений», - напомнили в пресс-службе Лунинского районного суда.

Служители Фемиды признали сельчанку виновной в административном правонарушении и оштрафовали ее на 7 500 рублей.

Ранее сообщалось, что житель Пензенской области обратился в суд, желая оспорить возложенную на граждан обязанность покупать маски для ношения их в общественных местах. По его мнению, обеспечивать защитой должны органы исполнительной власти и организации. Служители Фемиды требование мужчины не удовлетворили, решив, что постановление губернатора «О введении режима повышенной готовности на территории Пензенской области» не противоречит нормативным правовым актам, имеющим большую юридическую силу.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Хватит бредятину писать.

Гость||

Анекдот ! На избирательном участке маску дать должны были, а в пенсионный фонд и не пустили бы.Продавец Каменка - Молоко на Пионерской, где магазин Магнит всегда без маски , а здесь - вот ерунду пишите.

.

Гость||

а я хожу везде без маски

Гость||

Молодцы че, нахлобучить на 7.5 р. Судью представить к награде!

Гость||

Гость писал(a):

Молодцы че, нахлобучить на 7.5 р.
Мало. Сами видите - нас, дураков, учить надо. С первого раза не понимаем.

Гость||

Гость писал(a):

Анекдот ! На избирательном участке маску дать должны были, а в пенсионный фонд и не пустили бы.
Зашёл и снял. (Не благодари)

Гость||

Гость писал(a):

Анекдот ! На избирательном участке маску дать должны были, а в пенсионный фонд и не пустили бы.Продавец Каменка - Молоко на Пионерской, где магазин Магнит всегда без маски , а здесь - вот ерунду пишите.

.

++++++++++

Гость||

Гость писал(a):

Гость писал(a):
Молодцы че, нахлобучить на 7.5 р.
Мало. Сами видите - нас, дураков, учить надо. С первого раза не понимаем.
Холопов как ты нужно учить даже если понимаете,

Гость||

На похоронах Керханаджева не соблюдали социальную дистанцию, а Мутовкин был без маски? Когда их оштрафуют???

Имя: Гость
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