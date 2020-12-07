Пензенский суд признал законным требование масочного режима

07.12.2020 | 10:07

Жителю Пензенской области не удалось оспорить в суде обязанность покупать маски для ношения их в общественных местах.

Административное дело рассмотрел областной суд. Истец просил признать незаконным пункт 3.11.1 постановления губернатора «О введении режима повышенной готовности», в соответствии с которым граждан обязали носить средства индивидуальной защиты в местах массового пребывания людей, при посещении организаций, учреждений, в общественном транспорте, такси, на парковках и в лифтах.

«В обоснование заявленных требований он указал, что при введении режима повышенной готовности в регионе на граждан неправомерно возложена обязанность приобретения средств индивидуальной защиты за свой счет, и полагал, что обязанность по предоставлению как работникам, так и посетителям средств коллективной и индивидуальной защиты лежит на органах исполнительной власти и организациях, а не на самих гражданах», - пояснила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Кроме того, истец считал, что отнесение термина «гигиеническая маска» к средствам индивидуальной защиты органов дыхания противоречит законодательству в области технического регулирования.

«Суд, выслушав мнение сторон, принял решение об отказе в удовлетворении заявленных требований, поскольку постановление губернатора Пензенской области «О введении режима повышенной готовности на территории Пензенской области» не противоречит нормативным правовым актам, имеющим большую юридическую силу», - сообщили в пресс-службе учреждения.

Не подтвердилось и предположение о несоответствии термина «гигиеническая маска» понятию средств индивидуальной защиты органов дыхания.

«Мотивированное решение будет изготовлено в течение 10 дней со дня окончания судебного разбирательства», - резюмировали в областном суде.