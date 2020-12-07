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Общество

Пензенский суд признал законным требование масочного режима

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Жителю Пензенской области не удалось оспорить в суде обязанность покупать маски для ношения их в общественных местах.

Административное дело рассмотрел областной суд. Истец просил признать незаконным пункт 3.11.1 постановления губернатора «О введении режима повышенной готовности», в соответствии с которым граждан обязали носить средства индивидуальной защиты в местах массового пребывания людей, при посещении организаций, учреждений, в общественном транспорте, такси, на парковках и в лифтах.

«В обоснование заявленных требований он указал, что при введении режима повышенной готовности в регионе на граждан неправомерно возложена обязанность приобретения средств индивидуальной защиты за свой счет, и полагал, что обязанность по предоставлению как работникам, так и посетителям средств коллективной и индивидуальной защиты лежит на органах исполнительной власти и организациях, а не на самих гражданах», - пояснила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Кроме того, истец считал, что отнесение термина «гигиеническая маска» к средствам индивидуальной защиты органов дыхания противоречит законодательству в области технического регулирования.

«Суд, выслушав мнение сторон, принял решение об отказе в удовлетворении заявленных требований, поскольку постановление губернатора Пензенской области «О введении режима повышенной готовности на территории Пензенской области» не противоречит нормативным правовым актам, имеющим большую юридическую силу», - сообщили в пресс-службе учреждения.

Не подтвердилось и предположение о несоответствии термина «гигиеническая маска» понятию средств индивидуальной защиты органов дыхания.

«Мотивированное решение будет изготовлено в течение 10 дней со дня окончания судебного разбирательства», - резюмировали в областном суде.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Жителю Пензенской области не удалось оспорить в суде
А это житель - он дурачок? Ну что и требовалось доказать.

Гость||

Стресите с него теперь, судебные издержки.

Гость||

Ужас,какой бред, у нас есть постановление и перечень,что относится к средством индивидуальной защиты, утвержденный Приказом Минздравсоцразвития, а гигиеническая маска и маска сделанная собственноручно, к ним ни как не относится. Белозерцев ни как не может изменить этот перечень.Покажите мне хоть одно постановление, что лицевая маска, не понятно из чего сделанная ,относится к СИЗ.

Гость||

Поддерживаю. Глупомордые в намордниках ходить должны, чтобы их рож не было видно.

Имя: Гость
Комментарий:

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