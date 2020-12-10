В Пензе пассажиров маршруток просят оформлять чек самостоятельно

В пензенских маршрутках начали размещать информацию о возможности получить кассовый чек об оплате проезда. Один из местных жителей рассказал об этом в соцсети Instagram.
«Возникает вопрос: как воспользоваться этим сервисом, если оплата как была, так и осталась наличной без выдачи кассового чека?» - поинтересовался горожанин.
На выложенной им фотографии видно, что для получения кассового чека нужно перейти на сайт оператора ООО «Пензакарт» и ввести данные с контрольного билета: ИНН организации, серию и номер. Либо отсканировать QR-код.
В городском управлении транспорта и связи признали, что, к сожалению, до сих пор не все маршрутчики выдают пассажирам билеты, да и рулоны, рядом с которыми размещался призыв «Отрывайте самостоятельно», стали исчезать. Водители чаще всего держат ленты у себя и не спешат обилечивать входящих.
Устанавливать онлайн-кассу на каждую маршрутку дорого (необходимо около 20 000 рублей), поэтому перевозчики создают на 15-20 машин так называемую облачную кассу, через которую идет фискализация, необходимая для отслеживания налоговиками выручки перевозчиков.
В таком случае за каждую маршрутку вносится около 2 000-2 500 рублей в месяц. Кроме того, сообща оплачивается фискальный накопитель - через него может проходить в среднем около 200 000 билетов.
«В Пензе три оператора: ООО «Пензакарт», МУП «АРЦИС» и новосибирская фирма. Объявления в микроавтобусах вывесили в целях соблюдения законодательства», - уточнили в управлении транспорта.
Кассовый чек, как правило, нужен тем, кому необходимо подтвердить факт поездки для возмещения расходов. В остальных случаях, даже при ДТП, пассажиру достаточно обычного контрольного билета, подчеркнули в управлении.
1 декабря сотрудники управления транспорта и связи зафиксировали нарушения во время проверки маршруток. Они приобрели семь билетов в микроавтобусах № 6, 17, 29, 33 и 93, но когда стали проверять их на сайте ООО «Пензакарт», то установили, что только два прошли фискализацию в налоговой инспекции. То есть водители выдавали билеты в обход ФНС.
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