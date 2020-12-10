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Общество

В Пензе пассажиров маршруток просят оформлять чек самостоятельно

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В пензенских маршрутках начали размещать информацию о возможности получить кассовый чек об оплате проезда. Один из местных жителей рассказал об этом в соцсети Instagram.

«Возникает вопрос: как воспользоваться этим сервисом, если оплата как была, так и осталась наличной без выдачи кассового чека?» - поинтересовался горожанин.

На выложенной им фотографии видно, что для получения кассового чека нужно перейти на сайт оператора ООО «Пензакарт» и ввести данные с контрольного билета: ИНН организации, серию и номер. Либо отсканировать QR-код.

В городском управлении транспорта и связи признали, что, к сожалению, до сих пор не все маршрутчики выдают пассажирам билеты, да и рулоны, рядом с которыми размещался призыв «Отрывайте самостоятельно», стали исчезать. Водители чаще всего держат ленты у себя и не спешат обилечивать входящих.

Устанавливать онлайн-кассу на каждую маршрутку дорого (необходимо около 20 000 рублей), поэтому перевозчики создают на 15-20 машин так называемую облачную кассу, через которую идет фискализация, необходимая для отслеживания налоговиками выручки перевозчиков.

В таком случае за каждую маршрутку вносится около 2 000-2 500 рублей в месяц. Кроме того, сообща оплачивается фискальный накопитель - через него может проходить в среднем около 200 000 билетов.

«В Пензе три оператора: ООО «Пензакарт», МУП «АРЦИС» и новосибирская фирма. Объявления в микроавтобусах вывесили в целях соблюдения законодательства», - уточнили в управлении транспорта.

Кассовый чек, как правило, нужен тем, кому необходимо подтвердить факт поездки для возмещения расходов. В остальных случаях, даже при ДТП, пассажиру достаточно обычного контрольного билета, подчеркнули в управлении.

1 декабря сотрудники управления транспорта и связи зафиксировали нарушения во время проверки маршруток. Они приобрели семь билетов в микроавтобусах № 6, 17, 29, 33 и 93, но когда стали проверять их на сайте ООО «Пензакарт», то установили, что только два прошли фискализацию в налоговой инспекции. То есть водители выдавали билеты в обход ФНС.

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Источник — фото instagram.com/penza_novosti
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Гость||

Значит повысят ещё, народ подготавливают...

Гость||

Это обманка какая то, у каждого кассового чека уникальный идентификатор, и QR код также уникален. А эта ссылка ведет на один и тотже.

Водитель обязан оформлять каждый прием денег, иначе это неприменение ККТ и штраф от 30 тыс. руб.

Гость||

может еще попросят за руль сесть самим, ну и клоуны

Гость||

Хитро :)) цифровая экономика, как Путин говорит все верно, следуем за президентом!

Или кто-то не согласен?

гребень||

облачная касса, облачная отчетность, в общем все понятно

Гость||

Оснащайте маршрутки кондукторами и проблема будет разрешена.

Гость||

если водитель не пробивает чек, то и налоги с этой суммы платить не будут.

Гость||

Не заплатил налоги - обворовал страну.

Украл у государства - работаешь на врага.

Гость||

обязаны быть КАССЫ !!! В САМОЙ маршрутке.

и возможность оплатить картой.

Если нет - за каждую поездку без кассового чека - штраф с владельца маршрутки 30000 рублей.

Это ЗАКОН!

Гость||

натюрлих капитан очевидность))

гребень||

Гость писал(a):

Не заплатил налоги - обворовал страну.

Украл у государства - работаешь на врага

Так это сегодня какой то высший пилотаж

Гость||

Гость писал(a):

Это обманка какая то, у каждого кассового чека уникальный идентификатор, и QR код также уникален. А эта ссылка ведет на один и тотже.
Так там и написано, что QR код это переход по ссылке, чтобы можно было получить чек

Гость||

ГУБЕРНАТОР БУДЕТ ЗДЕСЬ НАВОДИТЬ ПОРЯДОК?

Гость||

Касса по закону должна находиться в месте расчета, исключение только для интернет магазинов.

Водитель обязан предоставить чек с QR кодом, и переход с него не на сайт какого то пензакарта, а на сайт оператора фискальных данных.

Гость||

Гость писал(a):

Это обманка какая то, у каждого кассового чека уникальный идентификатор, и QR код также уникален. А эта ссылка ведет на один и тотже.
Так этот QR код и не ведет на чек, а только на сайт, где этот чек можно получить

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Имя: Гость
Комментарий:

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