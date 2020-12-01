Сетевое издание|18+|Вторник|1 дек 2020|18:27
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-9oC
-8oC
Погода | Сегодня | Ясно |
-9oC
-8oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

Пензенские маршрутчики выдают билеты в обход налоговой

Печать

Во вторник, 1 декабря, сотрудники Управления транспорта и связи города Пензы проверили, используют ли водители маршруток онлайн-кассы для выдачи билетов пассажирам.

Участники рейда приобрели семь контрольных билетов в микроавтобусах № 6, 17, 29, 33 и 93, но когда стали проверять их на сайте оператора ООО «Пензакарт», установили, что только два прошли фискализацию в налоговой инспекции.

«В связи с многочисленными обращениями жителей города материалы по фактам нарушений были направлены в УФНС по Пензенской области для организации внеплановой проверки транспортных компаний», - сообщили в пресс-службе городской администрации.

Ранее сообщалось, что штрафовать нарушителей могут только налоговики, но из-за коронавируса российская ФНС запретила организовывать выездные проверки на местах до 31 декабря.

«При наличии доказательств, на основании документов, поступивших из других структур, возможно составление протокола об административном правонарушении и назначение штрафа», - поясняли в региональном управлении ФНС России.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

0
0
0
0
 
Гость||

Полтос с 15 декабря. Сами виноваты...

Гость||

Вот ,это дааааа. ..ничего святого...

Гость||

Гость писал(a):

Гость|01.12.2020 17:06|

Полтос с 15 декабря. Сами виноваты...

Вот именно за отсутствие кассового аппарата. Трепещи маршрутный трутень

Гость||

Маршрутки надо ликвидировать! Хватит нянчиться с маршрутками!

Гость||

Гость писал(a):

Маршрутки надо ликвидировать! Хватит нянчиться с маршрутками!
!!!!!!!!!!!!!

Гость||

предлагаю всем брать билетики, проверять на пензакарт и массово отправлять в налоговую, пусть загребут их проверками!

Гость||

В городе полный бардак и хаос. Власть недееспособна!

Гость||

Зоя вы так на маршрутчиков, очень милые и интеллинентные человечики, милашки.

Гость||

Всё ухожу из транспортного бизнеса в ЧОПу, стыдно стало.

Гость||

цены задрали, а толку ноль, одни нарушения, лицензии лишить и дело с концом))

Гость||

penzainform.ru писал(a):

на сайте оператора ООО «Пензакарт», установили, что только два прошли фискализацию в налоговой инспекции.
Ну это вообще смешно ,это конторка Анфалова ,который по уши в перевозках . Если бы хотели навести порядок ,то сделали это ещё бы лет 15 назад.Что бы не было махинаций с налогами нужно что бы держатели маршрутов только сами занимались перевозками,ни каких субподрядчиков и только билеты.

Гость||

Внимание!

Проверить билет из маршрутки можно на сайте оператора ООО «Пензакарт».

Если через 24 часа после получения билета в маршрутке на сайте оператора ООО «Пензакарт» информация отсутствует, то ваш билет из маршрутки не прошёл фискализацию и таким образом это нелегальный доход маршрутчиков и неучтённый пассажирооборот.

Маршрутчики очень любят теневую экономику. Давайте им поможем выйти на свет.

Гость||

Гость писал(a):

Внимание!

Проверить билет из маршрутки можно на сайте оператора ООО «Пензакарт».

Если через 24 часа после получения билета в маршрутке на сайте оператора ООО «Пензакарт» информация отсутствует, то ваш билет из маршрутки не прошёл фискализацию и таким образом это нелегальный доход маршрутчиков и неучтённый пассажирооборот.

Маршрутчики очень любят теневую экономику. Давайте им поможем выйти на свет.

+498421

Гость||

Все обращения надо присылать с приложением билета, и всех обстоятельств на сайт ИФНС по Пензенской области, расписать где, когда и во сколько приобрели билет. С требованием привлечь к административной ответсвенности перевозчика

Гость||

Гость писал(a):

Маршрутки надо ликвидировать! Хватит нянчиться с маршрутками!
в других городах их нет давно. но пенза сами знаете...

← Ctrl пред.
12
след. Ctrl →
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте