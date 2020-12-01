Пензенские маршрутчики выдают билеты в обход налоговой

01.12.2020 | 16:51

Во вторник, 1 декабря, сотрудники Управления транспорта и связи города Пензы проверили, используют ли водители маршруток онлайн-кассы для выдачи билетов пассажирам.

Участники рейда приобрели семь контрольных билетов в микроавтобусах № 6, 17, 29, 33 и 93, но когда стали проверять их на сайте оператора ООО «Пензакарт», установили, что только два прошли фискализацию в налоговой инспекции.

«В связи с многочисленными обращениями жителей города материалы по фактам нарушений были направлены в УФНС по Пензенской области для организации внеплановой проверки транспортных компаний», - сообщили в пресс-службе городской администрации.

Ранее сообщалось, что штрафовать нарушителей могут только налоговики, но из-за коронавируса российская ФНС запретила организовывать выездные проверки на местах до 31 декабря.

«При наличии доказательств, на основании документов, поступивших из других структур, возможно составление протокола об административном правонарушении и назначение штрафа», - поясняли в региональном управлении ФНС России.