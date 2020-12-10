Пензенцам рассказали, куда можно пожаловаться на гололед

10.12.2020 | 15:15

В четверг, 10 декабря, в пресс-службе мэрии Пензы рассказали, куда горожане могут пожаловаться на некачественную уборку территорий.

Так, если речь идет о гололеде на городских дорогах и тротуарах, сообщить о бездействии коммунальщиков можно в МУП «Пензадормост» по номеру 57-49-95 или написать на электронную почту penzadormost@mail.ru. Пожаловаться можно и Департамент ЖКХ Пензы по телефону 42-83-23.

За внутридомовые территории отвечают управляющие организации. Свои контакты они должны указывать на квитанциях, а также информационных щитах в подъездах. Если же компании гололед не устраняют, то пензенцы могут обратиться в госжилстройтехинспекцию по телефону 94-13-91 или по электронной почте ginsp58@mail.ru.

С жалобами на содержание дорог в частном секторе, а также внутриквартальных проездов жителям областного центра предложили обратиться в администрацию своего района по номерам: 56-20-42 (круглосуточный), 55-11-00, 56-20-16 - Железнодорожный, 54-38-49 (круглосуточный), 54-39-18, 54-39-94 - Ленинский, 49-60-14 (круглосуточный), 92-90-50, 92-90-08 - Октябрьский, 34-36-35 (круглосуточный), 34-34-66, 34-39-51 - Первомайский.

«Кроме того, в круглосуточном режиме действует единая дежурная диспетчерская служба города (телефоны 05 и 63-10-05). Помимо вопросов содержания городских территорий операторам можно сообщить о любых происшествиях и чрезвычайных ситуациях, несущих угрозу нормальной жизнедеятельности населения (пожары, коммунальные аварии, наводнения, обрушения зданий)», - напомнили в мэрии.