В Белинском районе рыбак провалился под лед и утонул

15.03.2025 | 12:04

В субботу, 15 марта, в Белинском районе произошла трагедия: 65-летний мужчина, рыбачивший на Ефимском пруду, провалился под лед и утонул.

«Тело достали», - уточнили в ГУ МЧС России по Пензенской области.

С этого дня в регионе запрещено выходить на лед рек и прудов, ставший хрупким и опасным. Однако любители рыбной ловли игнорируют ограничения.

В связи с этим сотрудники МЧС и Пензенского пожарно-спасательного центра провели рейд по Сурскому водохранилищу. Для этого они воспользовались судном на воздушной подушке.

Как выяснилось, многие рыболовы, рискуя жизнью, вышли на ледовое покрытие. С ними провели разъяснительную работу, напомнив, что за нарушение правил предусмотрен штраф от 1 000 до 3 000 рублей.

Ранее в МЧС дали рекомендации, как поступать в случае провала в ледяную воду:

- громко звать на помощь;

- раскинув руки в стороны, удерживаться на поверхности льда;

- постараться медленно залезть на лед грудью;

- когда удастся выбраться из воды, ползком двигаться в ту же сторону, откуда пришли.

Если в воде оказался кто-то другой, необходимо как можно быстрее позвонить по номеру 112 и указать место происшествия.