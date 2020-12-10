Сетевое издание|18+|Четверг|10 дек 2020|19:34
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-8oC
-7oC
Погода | Сегодня | Ясно |
-8oC
-7oC
Завтра | Ясно |
 

Общество

Пензенские волонтеры просят горожан о помощи

Печать

Штаб всероссийской акции «Мы вместе» ищет водителей с личным автотранспортом для доставки продуктов первой необходимости и лекарств одиноким людям в возрасте, а также развоза врачей по пациентам. Выполнено уже более сотни заказов, но кадров катастрофически не хватает.

«Сейчас поток возрос в связи с высокой заболеваемостью. Часть волонтеров продолжает учиться, у многих начинается сессия, поэтому спрос возрастает», - рассказал волонтер Никита Светкин.

Все водители проходят обучение, получают необходимые инструкции и снабжаются средствами индивидуальной защиты.

«Человек тратит свое время бесплатно, а бензин мы ему возвращаем», - пояснил Никита Светкин.

Артем Батяев начал заниматься волонтерством с самого начала пандемии.

«Не мог просто стоять в стороне. Звучат слова благодарности от тех, кому мы помогаем, и понимаешь, что это не зря, это нужно», - отметил водитель-доброволец.

Для того, чтобы помочь волонтерам, нужно позвонить по номеру 56-42-68.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

0
0
0
0
 
Гость||

Срочно нужны волонтеры для волонтеров.

Гость||

Путин вам поможет.

Гость||

И собор

Гость||

Денех сколько?

Гость||

Зря вы так, женщины.

Гость||

Как говорил один герой, пишите письма.....

Гость||

Обратитесь к попам. У них мерседесы простаивают

Гость||

Кто за бесплатно будет вас развозить долбить свои машины? У Путина просите помощи.

Гость||

«Человек тратит свое время бесплатно, а бензин мы ему возвращаем», - пояснил Никита Светкин.

За чей счет бензин???

Гость||

Вы какого повышаете цены на продукты? Что вы за власть? Не стыдно главы регионов?

Гость||

Гость писал(a):

Вы какого повышаете цены на продукты? Что вы за власть? Не стыдно главы регионов?
А вам не стыдно, что голосовали за поправки? Повышение цен на продукты - это и есть поправки.

Гость||

Нет таким ценам за проезд!

Гость||

Гость писал(a):

Обратитесь к попам. У них мерседесы простаивают
А ты ведь прав

Гость||

но поп существо подневольное, ему бог указывает

Гость||

У семейки губера миллиарды - пусть помогут. Они даже на туалетную бумагу деньги не тратят: их задницы вылизывают мудораторы.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте