Пензенские волонтеры просят горожан о помощи

10.12.2020 | 18:40

Штаб всероссийской акции «Мы вместе» ищет водителей с личным автотранспортом для доставки продуктов первой необходимости и лекарств одиноким людям в возрасте, а также развоза врачей по пациентам. Выполнено уже более сотни заказов, но кадров катастрофически не хватает.

«Сейчас поток возрос в связи с высокой заболеваемостью. Часть волонтеров продолжает учиться, у многих начинается сессия, поэтому спрос возрастает», - рассказал волонтер Никита Светкин.

Все водители проходят обучение, получают необходимые инструкции и снабжаются средствами индивидуальной защиты.

«Человек тратит свое время бесплатно, а бензин мы ему возвращаем», - пояснил Никита Светкин.

Артем Батяев начал заниматься волонтерством с самого начала пандемии.

«Не мог просто стоять в стороне. Звучат слова благодарности от тех, кому мы помогаем, и понимаешь, что это не зря, это нужно», - отметил водитель-доброволец.

Для того, чтобы помочь волонтерам, нужно позвонить по номеру 56-42-68.