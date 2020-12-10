Глава Заречного о нехватке медработников: Вопрос стоит остро

10.12.2020 | 08:50

В Заречном озаботились проблемой дефицита медицинских работников. В среду, 9 декабря, глава города Олег Климанов обсудил возможности ее решения с руководителем МСЧ № 59 Андреем Капустиным.

«Вопрос стоит остро. Андрей Николаевич доложил, что на сегодняшний день в городе работает 219 врачей. Основная кадровая проблема касается амбулаторно-поликлинической службы, поскольку не хватает узких специалистов, таких как онколог, уролог, офтальмолог», - написал Климанов в личном аккаунте во «ВКонтакте».

Целевого обучения, которое МСЧ-59 и Федеральное медико-биологическое агентство организуют для зареченских студентов, оказалось недостаточно для восполнения кадрового дефицита. Поэтому специалистов намерены привлекать в город перспективами улучшения жилищных условий.

«Распорядился проработать механизм перевода части коммерческого жилья в разряд служебного для предоставления врачам. Кроме этого в Заречном должна работать правительственная программа «Земский доктор» по предоставлению единовременных компенсационных выплат медицинским работникам. Однако медики выплаты пока не получают», - констатировал Климанов.

Вопрос с предоставлением денег планируют решить в ближайшее время.