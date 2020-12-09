В Пензенской области подтвердилось еще более 180 случаев COVID-19

09.12.2020 | 11:51

В среду, 9 декабря, в Пензенской области подтвердилось еще 184 случая заражения COVID-19. Об этом сообщил российский оперштаб. Теперь общее число инфицированных за все время составляет 21 798.

Накануне стало известно о 177 носителях вируса. Среди новых больных фигурировали три ребенка в возрасте 11 месяцев, 8 и 12 лет. Более половины пациентов (91) оказались жителями Пензы. На второе место вышел Земетчинский район - 18 случаев.

Также 8 декабря областной оперативный штаб сообщил о смерти трех человек от коронавируса: это двое мужчин 1971 и 1949 года рождения и женщина 1942-го. Число жертв опасной инфекции в Пензенской области, по официальным данным, достигло 264.

В тот же день из стационаров региона выписали 118 человек. Итого выздоровевших - 18 347.