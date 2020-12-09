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Общество

В Пензенской области подтвердилось еще более 180 случаев COVID-19

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В среду, 9 декабря, в Пензенской области подтвердилось еще 184 случая заражения COVID-19. Об этом сообщил российский оперштаб. Теперь общее число инфицированных за все время составляет 21 798.

Накануне стало известно о 177 носителях вируса. Среди новых больных фигурировали три ребенка в возрасте 11 месяцев, 8 и 12 лет. Более половины пациентов (91) оказались жителями Пензы. На второе место вышел Земетчинский район - 18 случаев.

Также 8 декабря областной оперативный штаб сообщил о смерти трех человек от коронавируса: это двое мужчин 1971 и 1949 года рождения и женщина 1942-го. Число жертв опасной инфекции в Пензенской области, по официальным данным, достигло 264.

В тот же день из стационаров региона выписали 118 человек. Итого выздоровевших - 18 347.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Что маски не спасают???

Гость||

Завтра Росстат должен опубликовать свои данные по коронавирусу за 10 месяцев. Это будут другие цифры. А реальные цифры за ноябрь и декабрь мы узнаем только в январе и феврале 2021-го.

Гость||

Не спасают.

Гость||

Спасают не маски, а присутствие ума.

Гость||

Маски спасают от заражения больным других людей. Если весь автобус будет сидеть в масках, а один ковидный без, то сляжет весь автобус. А вот если ковидный будет тоже в маске, то не заболеет никто. Уже разжевали все по 100 раз, и все равно глуповатые лезут на форум высказать свое фи против масок.

Гость||

И ум не спасёт, если половина без масок в автобусе.Есть ещё и недобрые , которые болеют и специально маску не одевают.По принципу- пусть плохо всем будет .

Гость||

Гость писал(a):

Гость|09.12.2020 12:23|

И ум не спасёт, если половина без масок в автобусе.Есть ещё и недобрые , которые болеют и специально маску не одевают.По принципу- пусть плохо всем будет .

Станция скорой помощи около магазина Водоворот-стоят кучки водителей и медиков и курят БЕЗ МАСОК И СОЦ, ДИСТАНЦИИ У них тоже ума нет????

Гость||

А есть ещё и больные туберкулёзом в общественном транспорте и всю жизнь были , но это никого не волнует, есть же посерьезней болячка-ковидос ужасный.

Гость||

Гость писал(a):

Маски спасают от заражения больным других людей. Если весь автобус будет сидеть в масках, а один ковидный без, то сляжет весь автобус. А вот если ковидный будет тоже в маске, то не заболеет никто. Уже разжевали все по 100 раз, и все равно глуповатые лезут на форум высказать свое фи против масок.
Это вашей туповатой братии уже сотню раз разжевали, что нарушение правил ношения маски в разы повышает риск заражения для себя и окружаюших. Носить маски ваша компашка не только не научилась за 9 месяцев, а даже правила обращения с ними в глаза не видела.

Достаточно одного такого носителя вируса в маршрутке, чтобы он там своими соплями все изгваздал и всех перезаражал.

Гость||

Гость писал(a):

Маски спасают от заражения больным других людей. Если весь автобус будет сидеть в масках, а один ковидный без, то сляжет весь автобус
Ой дурак, ой тупой.

Гость||

Кстати, рост ОРВИ сейчас так же подстегивается ношением этих намордников.

Люди ,достаточное время ходившие по магазину, выходят на улицу и хватают сразу морозный воздух через мокрую маску.

Гость||

Гость писал(a):

Кстати, рост ОРВИ сейчас так же подстегивается ношением этих намордников.

Люди ,достаточное время ходившие по магазину, выходят на улицу и хватают сразу морозный воздух через мокрую маску.

Так на улице маску надо снимать. Зачем в ней постоянно ходить.

Гость||

Гость писал(a):

Так на улице маску надо снимать. Зачем в ней постоянно ходить.
Ну не все таскают тряпье месячной давности в кармане. А так масок из магазина в магазин ходить не напасешься.

Гость||

Европа который любят тыкать в локдаунах завязла, а там все в масках и перчатках ходят. Германия образцовая страна по дисциплине тоже в локдауне, а там капец как соблюдают все предписания санитарные и маски и перчатки.... Носят. И Но толку нет один хрен локдаун!

Не хочу работать хочу дистанционку и локдаун полный! Губернатор, закрывай Пензу на локдаун!

Гость||

Гость писал(a):

Маски спасают от заражения больным других людей. Если весь автобус будет сидеть в масках, а один ковидный без, то сляжет весь автобус.
Совершенно верно!

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Имя: Гость
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