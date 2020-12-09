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Общество

В Пензе состоится традиционное шествие Дедов Морозов

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В субботу, 12 декабря, в Пензе стартует новогодняя кампания. По традиции торжества пройдут в центре города.

По улице Московской проведут шествие Дедов Морозов и других сказочных персонажей. Волшебники соберутся у фонтана и в 14:30 двинутся к площади Ленина, где состоится открытие домика Деда Мороза.

Праздник продолжится на обновленной набережной Суры. Пензенцев и гостей города ждут в 15:30 на открытии большой ледяной горки и катка.

«В связи со сложной эпидемиологической обстановкой праздничные мероприятия будут проходить с соблюдением необходимых требований безопасности», - отметили в пресс-службе администрации Пензы.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Деды и Снегурки все с АНТИТЕЛАМИ?

Гость||

Они же сказочные персонажи, болезням не подвержены.

Гость||

Гость писал(a):

Они же сказочные персонажи, болезням не подвержены.
Как священники?

Гость||

А протоколы составят за нарушение запрета проведения массовых мероприятий ?

Гость||

хоть одна хорошая новость, праздник нужен, а то все какие то грустные и хмурые стали

Гость||

Никаких минимальных расстояний и масок. Болеть, так болеть

Гость||

На катке можно хоккейный турнир замутить Деды против снегурок.

Имя: Гость
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