В Пензе состоится традиционное шествие Дедов Морозов

В субботу, 12 декабря, в Пензе стартует новогодняя кампания. По традиции торжества пройдут в центре города.
По улице Московской проведут шествие Дедов Морозов и других сказочных персонажей. Волшебники соберутся у фонтана и в 14:30 двинутся к площади Ленина, где состоится открытие домика Деда Мороза.
Праздник продолжится на обновленной набережной Суры. Пензенцев и гостей города ждут в 15:30 на открытии большой ледяной горки и катка.
«В связи со сложной эпидемиологической обстановкой праздничные мероприятия будут проходить с соблюдением необходимых требований безопасности», - отметили в пресс-службе администрации Пензы.
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