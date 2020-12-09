Среди новых больных COVID-19 - 35 несовершеннолетних жителей области

09.12.2020 | 13:48

В среду, 9 декабря, региональный оперативный штаб подтвердил информацию о 184 новых случаях заболевания коронавирусом, выявленных в Пензенской области за минувшие сутки.

Среди инфицированных 35 несовершеннолетних. Это младенцы 4 и 5 месяцев, дети в возрасте 1 года, 2, 3, 4, 5 (двое), 6, 8 (трое), 9 (трое), 10 (трое), 11, 12 (двое) и 13 (двое) лет, подростки 14, 15 (пятеро), 16 (двое) и 17 (четверо) лет.

106 новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Пензе, 17 - в Пензенском районе, 11 - в Башмаковском.

10 заболевших - из Сердобского, по 7 - из Никольского и Шемышейского районов, по 5 - из Заречного, Городищенского и Бессоновского, по 3 - из Белинского и Тамалинского, 2 - из Сосновоборского и по 1 - из Кузнецкого, Лунинского и Пачелмского районов.

С начала эпидемии в регионе подтверждено 21 798 случаев коронавирусной инфекции. Под контролем находятся 6 840 человек, снято с наблюдения 51 900.

За этот период в лаборатории областного центра гигиены и эпидемиологии обследовано 109 252 человека, проведено 112 564 исследования. В лабораториях лечебных учреждений обследовано 379 693 человека, проведено 412 576 тестов.

Суммарный охват населения тестированием составляет 37,45%.