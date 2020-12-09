Перед Новым годом в области усилят охрану сосен и елей

09.12.2020 | 16:57

С четверга, 10 декабря, в Пензенской области усилят охрану деревьев хвойных пород. Соответствующее распоряжение губернатор Иван Белозерцев подписал 8-го числа.

В предновогодний период, когда многие хотят украсить свой дом живой елкой, но покупать зеленую красавицу не желают, специалисты будут проводить рейды на участках, где возможна незаконная рубка.

Также начнут работать контрольно-пропускные посты, которые станут отслеживать незаконный провоз деревьев и веток.

Усиленные меры будут приниматься вплоть до 31 декабря, уточняется в документе, размещенном на сайте регионального правительства.

В Пензе уже начали работу елочные базары. В общем в городе должны открыться 70 точек торговли. Предприниматели планируют, что цена сосны составит от 350 рублей за метр, а ели - от 400. Адреса базаров можно посмотреть здесь.