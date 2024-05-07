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Общество

В Пензе на два дня изменят схемы движения троллейбусов и автобусов

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В Пензе во вторник, 7 мая, на время репетиции парада, а также 9 мая в связи с легкоатлетической эстафетой изменят маршруты троллейбусов и автобусов.

Как сообщили в ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области», 7-го числа с 19:00 до ориентировочно 21:00 и 9-го - с 8:00 до 16:30 остановят движение троллейбусов № 1 и 8, ограничат маршрут троллейбусов № 2 до площади Дружбы на улице Суворова.

Общественный транспорт будет двигаться по следующим схемам:

- троллейбусы № 6 - с улицы Суворова - по проспекту Строителей и далее по маршруту;

- троллейбусы № 9, автобусы № 70 и маршрутки № 13, 16, 49, 68, 89, 75 - с улицы Луначарского - по Гагарина - Ударной - Циолковского - Беляева - проспекту Победы и далее по обычной схеме;

- троллейбусы № 105 и маршрутки № 66, 2а, 29 - с улицы Суворова - по улицам Гагарина - Ударной - Циолковского - Беляева - проспекту Победы и далее по обычной схеме;

- автобусы № 66 с проспекта Победы направятся на улицу Беляева, далее Циолковского - Ударную - Гагарина - Суворова и затем по схеме;

- маршрутки № 44 с улицы Луначарского поедут на Гагарина и после по обычному плану движения;

- маршрутки № 1т - с Пушкина на Кулакова, затем Гагарина и далее по маршруту;

- маршрутки № 55 - с Луначарского на Гагарина - Суворова - 8 Марта и после по схеме;

- маршрутки № 77 при движении с проспекта Победы направятся на 8 Марта - Карпинского и далее по схеме, а при движении с улицы Суворова - на Гагарина - Ударную - Циолковского - Беляева - проспект Победы;

- маршрутки № 80 с проспекта Строителей поедут на 8 Марта, затем на улицу Суворова и далее по маршруту;

- маршрутки № 59 - с улицы Гагарина на Луначарского и затем по привычной схеме.

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