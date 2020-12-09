Быстрее проводить 2020-й: в Пензе начали открывать елочные базары

09.12.2020 | 11:12

В Пензе начали работу елочные базары. В среду, 9 декабря, читатель сообщил порталу PenzaInform.ru, что на улице Калинина рядом с ТЦ «Фортуна» уже можно приобрести главное украшение праздника - новогоднюю елку.

«Обычно с 12-го числа начинают работать. Но 2020-й такой год, который хочется как можно быстрее проводить», - прокомментировал горожанин, поделившись с редакцией снимками базара.

Как ранее рассказали в пресс-службе мэрии, в областном центре откроют 70 точек торговли зелеными красавицами. Предприниматели планируют, что цена сосны составит от 350 рублей за метр, а ели - от 400.

Адреса базаров можно посмотреть здесь.

«Рекомендуем жителям города покупать новогодние сосны и ели на легальных торговых точках, имеющих договор на право размещения, всю необходимую информацию о происхождении и качестве хвойных деревьев», - посоветовали в мэрии.