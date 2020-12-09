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Глас народа | Быстрее проводить 2020-й: в Пензе начали открывать елочные базары

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В Пензе начали работу елочные базары. В среду, 9 декабря, читатель сообщил порталу PenzaInform.ru, что на улице Калинина рядом с ТЦ «Фортуна» уже можно приобрести главное украшение праздника - новогоднюю елку.

«Обычно с 12-го числа начинают работать. Но 2020-й такой год, который хочется как можно быстрее проводить», - прокомментировал горожанин, поделившись с редакцией снимками базара.

Как ранее рассказали в пресс-службе мэрии, в областном центре откроют 70 точек торговли зелеными красавицами. Предприниматели планируют, что цена сосны составит от 350 рублей за метр, а ели - от 400.

Адреса базаров можно посмотреть здесь.

«Рекомендуем жителям города покупать новогодние сосны и ели на легальных торговых точках, имеющих договор на право размещения, всю необходимую информацию о происхождении и качестве хвойных деревьев», - посоветовали в мэрии.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Финансовый бойкот

Гость||

Гость писал(a):

Финансовый бойкот
Иди в задницу со своим бойкотом. Я натуральную Ёлку всё равно куплю.

Гость||

Кому сейчас эти трупы деревьев нужны. На покушать и проезд денег нет.

Гость||

Гость писал(a):

Кому сейчас эти трупы деревьев нужны. На покушать и проезд денег нет.
Труп - это твой мозг.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

В Пензе начали работу елочные базары.
Будет ли скидка по социальной карте «Забота»?

Гость||

Гость писал(a):

Будет ли скидка по социальной карте «Забота»?
Нет.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Быстрее проводить 2020-й: в Пензе начали открывать елочные базары
Будет ли скидка инвалидам и пенсионерам?

Гость||

Гость писал(a):

penzainform.ru писал(a):
В Пензе начали работу елочные базары.
Будет ли скидка по социальной карте «Забота»?
По карте Почтамт-Банка будет кэшбек, поторопись

Гость||

Договориться проще в индивидуальном порядке, чем ждать от бюрократических проволочек добро на скидку по карте. =)

Гость||

Гость писал(a):

Будет ли скидка инвалидам и пенсионерам?
Елочка нравится?

Гость||

Гость писал(a):

Договориться проще в индивидуальном порядке, чем ждать от бюрократических проволочек добро на скидку по карте. =)
Администрация города Пензы умеет договариваться по скидкам для социальной карты «Забота». Например скидка 7% в сети магазинов «Моя Родня». Так что пусть Лузгин и Мутовкин гарантируют скидку на ёлочных базарах города Пензы для инвалидов и пенсионеров.

Гость||

Гость писал(a):

Гость писал(a):
Финансовый бойкот
Иди в задницу со своим бойкотом. Я натуральную Ёлку всё равно куплю.
Во всех странах, где растет ель, еловыми ветками накрывают гробы и покойников, с незапамятных времен ель является символом смерти.

Гость||

Гость писал(a):

Во всех странах, где растет ель, еловыми ветками накрывают гробы и покойников, с незапамятных времен ель является символом смерти.
Ура. Дурачок проснулся.

Гость||

На Руси ёлка считалась деревом смерти, и до сих пор её ветвями устилают дорогу от дома при похоронах.

Гость||

За последние столетия были образованы и фразеологизмы про ель:

Угодить под ёлку - умереть.

Смотреть под ёлку - болеть.

Еловая домовина - гроб.

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Имя: Гость
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