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Общество

8 мая пензенцам не захочется выходить на улицу

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8 мая в Пензенской области будет по-прежнему дождливо, особенно в темное время суток. Прогноз на предпраздничный день сделали специалисты регионального гидрометеоцентра.

В ночь на среду осадки ожидаются во всех районах, за окном будет +2...+4 градуса и сильный юго-западный ветер с порывами до 18 метров в секунду.

Днем дождь окажется менее интенсивным, облачность и резкий ветер сохранятся, уличные термометры покажут +8...+10 градусов.

Специалисты Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды предупредили: 8 мая местами в ночные и утренние часы температура в воздухе и на поверхности почвы опустится до 0...-5 градусов.

9-10-го числа заморозки ожидаются в большинстве районов Пензенской области. Из-за такой погоды горожане просят вернуть в дома и соцобъекты отопление.

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