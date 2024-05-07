8 мая пензенцам не захочется выходить на улицу

07.05.2024 | 22:00

8 мая в Пензенской области будет по-прежнему дождливо, особенно в темное время суток. Прогноз на предпраздничный день сделали специалисты регионального гидрометеоцентра.

В ночь на среду осадки ожидаются во всех районах, за окном будет +2...+4 градуса и сильный юго-западный ветер с порывами до 18 метров в секунду.

Днем дождь окажется менее интенсивным, облачность и резкий ветер сохранятся, уличные термометры покажут +8...+10 градусов.

Специалисты Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды предупредили: 8 мая местами в ночные и утренние часы температура в воздухе и на поверхности почвы опустится до 0...-5 градусов.

9-10-го числа заморозки ожидаются в большинстве районов Пензенской области. Из-за такой погоды горожане просят вернуть в дома и соцобъекты отопление.