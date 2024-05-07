Зеленка или скорая помощь: врач о травмах у юных самокатчиков

07.05.2024 | 12:11

Как только асфальт высох после сошедшего снега, юные пензенцы начали передвигаться на самокатах и велосипедах. Способ быстрый, но небезопасный.

Об этом «Известиям» напомнил заведующий отделением травматологии и ортопедии Российской детской клинической больницы - филиала РНИМУ им. Н. И. Пирогова Минздрава России, кандидат медицинских наук Александр Саутенко.

«Наиболее часто при езде на них появляются царапины и ссадины от трения с различными предметами: ветками деревьев, стенами. Но также нередки ушибы, переломы и черепно-мозговые травмы разной степени тяжести. В случае если падения избежать не удалось, важно понять, какую травму получил ребенок», - рассказал Саутенко.

Поверхностные ссадины, совершенно не требующие врачебной помощи, можно подсушивать зеленкой. В других случаях бриллиантовый зеленый раствор применять нельзя, чтобы не ухудшить обзор раны при дальнейшем осмотре врача.

Чуть более глубокие повреждения следует обязательно обработать антисептическим раствором - хлоргексидином или, еще лучше, повидон-йодом. Если рана достаточно глубокая, ее нужно закрыть стерильной салфеткой (но не ватой) и обратиться в травмпункт.

«Если же у ребенка есть подозрение на ушиб или перелом, необходимо обездвижить поврежденную конечность и наложить шину. Для этого подойдет любой твердый предмет, который будет под рукой, - ветка, палка, книга, журнал. При подозрении на перелом лучше обратиться в травмпункт сразу, особенно если выражен отек, конечность ниже места травмы холодная, присутствует онемение или выраженная деформация конечности. В большинстве случаев необходимости обращаться за медицинской помощью в первые же минуты нет, но лучше это сделать в тот же день», - подчеркнул врач.

Он добавил, что в этих случаях ребенка лучше не кормить до оказания врачебной помощи: если будет нужна операция, прием пищи может ее отсрочить.

По его словам, при травме головы можно самостоятельно поехать в травмпункт, если позволяет состояние ребенка: он в сознании, нет выраженной слабости, рвоты. При потере сознания нужно немедленно вызывать скорую помощь.

Эксперт напомнил об элементарных правилах безопасности - наколенниках, налокотниках и шлеме. А специальные перчатки и обувь улучшат сцепление с двухколесным средством передвижения.