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Общество

Пензенцы просят вернуть отопление из-за заморозков

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Жители Пензы просят вернуть отопление в дома и социальные объекты. Свои просьбы они публикуют в Сети. Особенно частыми обращения стали после того, как 6 мая мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о возобновлении подачи ресурса в столице.

«По прогнозу метеорологов, в ближайшие дни сохранится холодная погода. В ночные часы температура воздуха может опускаться до минусовых значений», - написал он в своем телеграм-канале, уточнив, что батареи будут теплыми до тех пор, пока не установятся регламентные температуры.

«В Москве, Ижевске, Казани отопление включили в связи с похолоданием. А мы не люди? Потепление со среднесуточной температурой выше 8 градусов планируется только к концу следующей недели. Почему мы должны мерзнуть? А детсады, школы? Посадить чиновников, отключивших отопление, на 7 уроков в школьной форме с юбкой и посмотреть, сколько продержатся без ОРВИ!» - пожаловалась одна из подписчиц телеграм-канала PenzaInform.

На обращение отреагировал представитель городского управления ЖКХ, напомнивший, что отопительный период в Пензе завершили 10 апреля.

«Поскольку запуск и отключение отопления - это сложный технологический процесс, в данный момент не планируется восстановление подачи отопления», - пояснили в УЖКХ.

Между тем в Пензенской области уже во второй объявляется оранжевый уровень погодной опасности из-за заморозков: они были 3-5 мая и ожидаются 8-10-го числа.

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