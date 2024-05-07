Пензенскую область снова ждут заморозки

07.05.2024 | 14:07

В Пензенской области снова из-за заморозков объявлен оранжевый уровень погодной опасности.

Ожидается, что 8 мая местами, а 9-10 мая в большинстве районов региона в ночные и утренние часы температура в воздухе и на поверхности почвы опустится до 0...-5 градусов.

Днем в эти дни будет максимум +10...+12 градусов, уточнили в Приволжском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Ранее специалисты объяснили, что в регион сейчас активно поступает холодный воздух с акваторий северных морей.

До этого оранжевый уровень из-за заморозков объявлялся с 3 по 5 мая. Всего цветов четыре: зеленый - если на улице безопасно; желтый - если за окном потенциально опасно; оранжевый - опасно; красный - критический уровень, когда стихия может нанести вред здоровью людей и их имуществу.