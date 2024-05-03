Легкоатлетическая эстафета в День Победы пройдет в 20 этапов

03.05.2024 | 11:35

В четверг, 9 мая, в Пензе пройдет легкоатлетическая эстафета, посвященная 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Соревнования разобьют на 20 этапов - 10 женских и 10 мужских. Протяженность маршрута составит 7 200 метров. Он пройдет по улицам Карпинского, Коммунистической и проспекту Победы. Стартовать и финишировать участники будут у Монумента воинской и трудовой славы.

Начало первого забега намечено на 13:00, в нем за победу поборются учащиеся общеобразовательных учреждений города. В 13:30 состоится второй - для студентов колледжей и вузов.

Смешанные команды распределят по группам:

- 1-я - команды общеобразовательных школ, гимназий и лицеев;

- 2-я - команды учреждений среднего профессионального образования;

- 3-я - команды производственных и промышленных предприятий, организаций и учреждений различных форм собственности, силовые структуры;

- 4-я - команды вузов;

- 5-я - команды спортивных клубов.

«Торжественная церемония награждения победителей и призеров запланирована на 14:15», - уточнили в пресс-службе Министерства образования Пензенской области.

Ранее сообщалось, что в связи с мероприятиями, приуроченными к 9 Мая, в том числе легкоатлетической эстафетой, в Пензе изменятся схемы движения транспорта.