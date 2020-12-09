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Общество

Павел Меньшов возглавил следственный отдел СУ СК в Сердобске

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Пензенское управление СКР сообщило о кадровых изменениях. Руководителем Сердобского межрайонного следственного отдела назначен Павел Владимирович Меньшов. Соответствующий приказ был подписан в понедельник, 7 декабря.

В 2005 году Павел Меньшов начал карьеру в должности следователя прокуратуры Белинского района Пензенской области, с 2007-го по 2011-й служил в отделе по расследованию особо важных дел СУ СК при прокуратуре РФ по Пензенской области.

В 2011 году стал заместителем руководителя Зареченского межрайонного следственного отдела, в 2019-м - следователем по особо важным делам второго отдела по расследованию особо важных дел (о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики) СУ СК РФ по Пензенской области.

В настоящее время Меньшов имеет звание подполковника юстиции.

«Награжден медалью «За безупречную службу» III степени», - сообщили в региональном СУ СК РФ.

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Источник — фото penza.sledcom.ru
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Гость||

а почему такой у него взгляд не добрый?

Имя: Гость
Комментарий:

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