В поселке ЗИФ возобновилось строительство водопровода

08.12.2020 | 14:20

Во вторник, 8 декабря, на планерке в администрации Пензы прозвучала информация о том, что новый подрядчик принялся прокладывать водопровод.

Проблема с водоснабжением в ЗИФе не может решиться уже много лет. В 2019 году прокурор Октябрьского района обратился в суд с иском о признании незаконным бездействия мэрии Пензы. Служители Фемиды возложили на администрацию обязанность организовать в поселке централизованную систему холодного водоснабжения.

В 2020-м за счет средств областного и городского бюджетов началось строительство водопроводного участка протяженностью более 9 км. Здесь должны быть две насосные станции и три резервуара.

Планировалось, что вода в домах жителей появится 30 сентября. Однако в июле депутаты городской думы перекинули 2 млн 583 тыс. рублей с прокладки водопровода на благоустройство территории у памятника Матери. В августе работы встали.

9 октября мэрия расторгла контракт с подрядчиком. Ситуацией вплотную занялась прокуратура. А жители поселка написали письмо Президенту РФ Владимиру Путину и пригрозили перекрыть федеральную трассу М5 «Урал».

«Проведен новый аукцион, договор заключен с ООО «Сталкер». Подрядчик вышел на объект, приступил к работам», - объяснили ситуацию в пресс-службе мэрии.

Работы финансируются по проекту «Чистая вода» из бюджета города и области. Стоимость строительства водопровода - 34 млн 32 тыс. 430 рублей.