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Общество

В поселке ЗИФ возобновилось строительство водопровода

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Во вторник, 8 декабря, на планерке в администрации Пензы прозвучала информация о том, что новый подрядчик принялся прокладывать водопровод.

Проблема с водоснабжением в ЗИФе не может решиться уже много лет. В 2019 году прокурор Октябрьского района обратился в суд с иском о признании незаконным бездействия мэрии Пензы. Служители Фемиды возложили на администрацию обязанность организовать в поселке централизованную систему холодного водоснабжения.

В 2020-м за счет средств областного и городского бюджетов началось строительство водопроводного участка протяженностью более 9 км. Здесь должны быть две насосные станции и три резервуара.

Планировалось, что вода в домах жителей появится 30 сентября. Однако в июле депутаты городской думы перекинули 2 млн 583 тыс. рублей с прокладки водопровода на благоустройство территории у памятника Матери. В августе работы встали.

9 октября мэрия расторгла контракт с подрядчиком. Ситуацией вплотную занялась прокуратура. А жители поселка написали письмо Президенту РФ Владимиру Путину и пригрозили перекрыть федеральную трассу М5 «Урал».

«Проведен новый аукцион, договор заключен с ООО «Сталкер». Подрядчик вышел на объект, приступил к работам», - объяснили ситуацию в пресс-службе мэрии.

Работы финансируются по проекту «Чистая вода» из бюджета города и области. Стоимость строительства водопровода - 34 млн 32 тыс. 430 рублей.

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Источник — фото pixabay.com
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Гость||

Ежику понятно, грунт промерз, расценки конские, вперед!

Гость||

Гость писал(a):

Ежику понятно, грунт промерз, расценки конские, вперед!
Значит скоро Курдов отца у Родины поставит.))))))))

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Однако в июле депутаты городской думы перекинули 2 млн 583 тыс. рублей с прокладки водопровода на благоустройство территории у памятника Матери. В августе работы встали.
Депутаты партии ЖиВ,СР,ЛДПР,Пенс.Все проголосовали,кроме КПРФ,чтобы вы остались без воды.Зато у вас есть памятник беженки,укравшей ребёнка из коляски.

Кстати,а памятник преступнице продали?За какие деньги вы продолжили стройку?Опять бюджет дербаните?

Гость||

Ждите граждане сюрпрайз...

Гость||

Что за пьянь упоротая в комментариях опять?

Гость||

Гость писал(a):

Что за пьянь упоротая в комментариях опять?
А ты поил, умник?

Гость||

После того как всех кто зарабатывает больше пятнадцати тысяч рублей объявил президент средним классом и той пенсионной реформы которую он провел, удивляться больше не чему. О местных можно и вовсе не говорить ничего.

Имя: Гость
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