История Пензы: Один из районов города хранит память о революционерах

07.04.2025 | 07:24

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Кажется, что Заводской район всегда был неотъемлемой частью Пензы. Однако на самом деле он стал застраиваться всего 100 лет назад, а первые жилые дома появились даже намного позже.

Началось все со строительства трубочного завода - предшественника завода им. Фрунзе. Поскольку это было секретное предприятие по выпуску капсюлей для гранат, то его логично решили разместить подальше от любопытных глаз.

Впоследствии предприятие стало районообразующим. После революции вокруг завода начали застраивать земельные участки. Первые дома соорудили прямо вдоль центральной дороги - так возникла улица Ленина. Потом застройка освоила соседнюю территорию и появились новые кварталы.

В большинстве своем улицы Заводского района носят имена революционных вождей - Фрунзе, Крупской, Воровского, Шмидта и других деятелей. В те времена высокие строения не возводили, дома были 2-этажными, с квартирами коммунального типа, где кухня и туалет общие на всех.

Интересно, что улицы тогда особо не облагораживали, никаких парков и скверов в 20-30-е годы прошлого века тут не имелось. Район выглядел довольно мрачно и серо, но на то он и назывался Заводским.

Более-менее его начали облагораживать только с конца 30-х годов прошлого столетия. Главной достопримечательностью и любимым местом отдыха жителей района стал хорошо всем известный Комсомольский парк.