В Пензе назвали дату открытия стелы в честь фронтовиков ЗИФ

26.03.2025 | 12:53

Во вторник, 25 марта, в Пензе рабочая группа посетила территорию, на которой будет установлена стела в честь работников завода имени Фрунзе - участников Великой Отечественной войны.

Ранее сообщалось, что новая стела будет точной копией прежней конструкции, которую уже невозможно перенести. Ее поставят рядом со зданием бывшего заводоуправления вместе с двумя гаубицами, одна из которых располагалась на территории завода, другая - около музея ЗИФ.

Сейчас идет подготовка участка под стелу и артиллерийское орудие. На следующей неделе подрядчик должен приступить к обустройству территории и созданию самой площадки.

Будет реконструирована подпорная стенка, удерживающая почву от сползания с места для памятного знака и гаубиц. Тротуар заасфальтируют, предусмотрев возможность посещения мемориала маломобильными людьми - их путь должен быть беспрепятственным.

На прилегающей территории предусмотрено кронирование деревьев и облагораживание зеленой зоны.

«Предполагается, что мемориал откроют ко Дню Победы», - сообщили в пресс-службе администрации Пензы.