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Общество

В Пензе в очередной раз проверили питейные заведения

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Уведомление «Закрыто» на дверях заведения постоянных клиентов не останавливает. Они знают, что в маленьком зале за столиком можно пропустить рюмочку или бокал.

Представители Общественной палаты Пензенской области, а также члены других общественных организаций проводят мониторинг предприятий, в которых реализуется алкоголь. Злачное место на Западной Поляне на слуху у всех.

«Вы же знаете, что у вас нет лицензии! И во-вторых, мы же говорили вам: тем, кто не имеет 30 метров (общепит на первом этаже), не имеют право работать с июля - на основании закона Пензенской области № 2133. У вас 30 метров нет, а вы продолжаете работать», - обратилась к сотруднице заведения заместитель директора Союза производителей и дистрибуторов Наталья Рожкова.

На бутылках с крепким алкоголем, выставленных на прилавке, нет акцизных марок, а единственная, что все же наклеена, - подделка. Посетители, от которых нет отбоя, видимо, не интересуются, легальные спиртное им продают или контрафакт.

При виде камеры сотрудница упорно называла напитки чаем или кофе.

Ежегодно отравление контрафактным алкоголем приводит к гибели десятков жителей области.

«Покупая на предприятии розничной торговли алкогольную продукцию, каждый должен знать, имеет ли это предприятие лицензию. Копия лицензии должна быть вывешена в торговом зале в уголке потребителя», - сообщила Наталья Рожкова.

При помощи специального приложения, скачанного на телефон, потребитель может отличить качественный алкоголь от подделки.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Пожурили и всё?

Гость||

Дык, туда не за качественным алкоголем идут

Гость||

Зачем пишут? Для прикола над горожанами?

Имя: Гость
Комментарий:

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