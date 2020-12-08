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Общество

В Пензе после ремонта начал работать открытый бассейн

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В понедельник, 7 декабря, в Пензе начал функционировать после капитального ремонта открытый бассейн в училище олимпийского резерва.

«На объекте заменили обходные дорожки на более комфортное покрытие с резиновой крошкой, обновили сантехнику в душевых комнатах, улучшили освещение, поменяли тамбуры выплыва на более комфортные - с ударопрочными стеклопакетами», - рассказали в пресс-службе Министерства физкультуры и спорта Пензенской области.

Узнать о наличии свободных дорожек в открытом и других бассейнах можно на сайте правительства Пензенской области (pnzreg.ru/pools/). В разделе «Загруженность бассейнов» ведется мониторинг объектов в режиме онлайн.

С 24 марта спортивные объекты, в том числе бассейны, были закрыты в связи с пандемией коронавируса. 10 июля в постановление о режиме повышенной готовности был внесен ряд изменений. В частности, разрешили эксплуатацию бассейнов и прочих объектов физической культуры и спорта, а также проведение физкультурных и спортивных мероприятий.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||
+1

класс хорошая новость

Гость||

Самый сезон.

Гость||

Пойду макнуся!

Гость||

воду в бассейне попы освятили?

Гость||

Гость писал(a):

Пойду макнуся!
Только не нассы, как всегда.

Гость||

Земляки пользуйтесь на здоровье! Укрепляет иммунитет. А не совсем на голову здоровых попрошу помолчать!

Гость||

Гость писал(a):

Земляки пользуйтесь на здоровье! Укрепляет иммунитет. А не совсем на голову здоровых попрошу помолчать!
Шестеро детей, госпитализированных в Астрахани из-за отравления парами хлора в бассейне, находятся в тяжелом состоянии.

Все они сейчас в реанимации, на кислородной поддержке. Жизни ещё 12 ребят и 7 взрослых, которых также привезли в больницу из СК «Динамо», — ничего не угрожает. Они находятся в состоянии средней степени тяжести.

Гость||

А с вышки поссать разрешат?

Гость||

Гость писал(a):

А с вышки поссать разрешат?
За деньги всё разрешат, и родную маму продадут. Смотря сколько заплатишь

Имя: Гость
Комментарий:

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