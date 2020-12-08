В Пензе после ремонта начал работать открытый бассейн

08.12.2020 | 12:24

В понедельник, 7 декабря, в Пензе начал функционировать после капитального ремонта открытый бассейн в училище олимпийского резерва.

«На объекте заменили обходные дорожки на более комфортное покрытие с резиновой крошкой, обновили сантехнику в душевых комнатах, улучшили освещение, поменяли тамбуры выплыва на более комфортные - с ударопрочными стеклопакетами», - рассказали в пресс-службе Министерства физкультуры и спорта Пензенской области.

Узнать о наличии свободных дорожек в открытом и других бассейнах можно на сайте правительства Пензенской области (pnzreg.ru/pools/). В разделе «Загруженность бассейнов» ведется мониторинг объектов в режиме онлайн.

С 24 марта спортивные объекты, в том числе бассейны, были закрыты в связи с пандемией коронавируса. 10 июля в постановление о режиме повышенной готовности был внесен ряд изменений. В частности, разрешили эксплуатацию бассейнов и прочих объектов физической культуры и спорта, а также проведение физкультурных и спортивных мероприятий.