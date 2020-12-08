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Общество

В Кузнецке из-за COVID-19 откажутся от массовых мероприятий

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В Кузнецке из-за эпидемиологической обстановки откажутся от проведения массовых мероприятий для детей и подростков. Об этом заявил глава местной администрации Сергей Златогорский во время оперативного совещания в понедельник, 7 декабря.

«Массовые мероприятия хотелось бы провести, но пока не будем. У нас сейчас эпидобстановка в части школ и детсадов немножко задвигалась в сторону повышения уровня заболеваемости. Мы поддерживать это своими мероприятиями не должны. Наоборот, должны все это дело сбивать. А значит, перестраивать формат мероприятий», - пояснил Златогорский.

По данным на пятницу, 4 декабря, число случаев коронавирусной инфекции в Кузнецке достигло 353. За неделю специалисты выявили 3 инфицированных. Диагноз «внебольничная пневмония» поставили 97 раз (госпитализированы 30 человек), «ОРВИ» - 471 раз.

Ранее сообщалось, что из-за коронавируса могут отменить новогодние елки в Пензе. Однако даже если этого не произойдет, пандемия наложит отпечаток на празднование. Торжества в детсадах и школах будут проводить только внутри групп и классов.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Кузнецк не Заречный, ворота не заваришь!

Гость||

А утренник в детском саду без родителей это массовое мероприятие?

Имя: Гость
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