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Общество

В Пензе допустили отмену новогодних утренников из-за COVID-19

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Новогодние праздники в детсадах и школах Пензы могут отменить из-за коронавируса. Об этом заявила заместитель руководителя областного управления Роспотребнадзора Татьяна Малова на совещании, которое состоялось в мэрии в пятницу, 4 декабря.

«Надо быть готовыми к тому, что в случае ухудшения ситуации все праздничные мероприятия могут быть отменены», - предупредила Малова. Ее цитирует пресс-служба администрации.

Однако даже если этого не произойдет, пандемия наложит отпечаток на празднование. Торжества в детсадах и школах будут проводить только внутри групп и классов.

«Никаких совместных мероприятий не должно быть», - подчеркнула Валова.

Кроме того, на праздниках в детских садах и школах не должно быть посторонних лиц: родителей, приглашенных артистов, аниматоров.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Однозначно запретить !

Гость||

Маску одень и сиди дома.

Гость||

Это какой-то брееед!!!

Гость||

Бедные дети(

Имя: Гость
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