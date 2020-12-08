Названо имя нового главврача Городищенской районной больницы

08.12.2020 | 17:30

Главным врачом Городищенской районной больницы назначен Лев Умнов. Соответствующая запись появилась на странице лечебного заведения в социальной сети «ВКонтакте».

«Приказом министра здравоохранения Пензенской области № 148-л от 07.12.2020 на должность главного врача ГБУЗ «Городищенская РБ» назначен Умнов Лев Николаевич», - говорится в сообщении.

Коллектив больницы пожелал Льву Николаевичу «крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, реализации намеченных планов, дальнейших успехов в служебной деятельности и новых профессиональных достижений».

Как сообщили порталу PenzaInform.ru в пресс-службе регионального минздрава, ранее Лев Умнов трудился в поликлинике Пензенского государственного университета. До него Городищенскую РБ возглавлял Алексей Каргин, который сейчас руководит Пензенским областным госпиталем ветеранов войн.