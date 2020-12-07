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Общество

В пензенском КИМе лечат более 450 тяжелых пациентов с COVID-19

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В областном центре спецвидов медицинской помощи рассказали о количестве тяжелых пациентов с коронавирусом, которые в настоящий момент находятся в учреждении. Информацию обнародовали на странице больницы в соцсети «ВКонтакте».

На понедельник, 7 декабря, в центре лечат 459 человек с тяжелым течением COVID-19. В реанимации лежат 34 пациента.

«Важно соблюдать меры профилактики, а в случае появления симптомов - обратиться за медицинской помощью, самолечение опасно, может привести к утяжелению течения COVID-19 и серьезным последствиям», - напомнили в медучреждении.

5 декабря главный врач областного цента спецвидов медпомощи Сергей Рыбалкин рассказал, что подавляющее большинство заболевших коронавирусом - это люди моложе 40 лет.

«Весной было больше легких (в процентном отношении) пациентов. Сейчас поражение - больше 50. Это контингент, который в основном у нас лежит», - констатировал медик.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото vk.com/pokcsvmp
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Гость||

В пензенском КИМе - что за пережитки советсквого прошлого??? «Детская инфекционная больница им. КИМ» (Коммунистич. Интернационал Молодежи).

Журналисты из Пензинформ не искажайте названий!!!!

Давно нет уж интернационала, а есть спец виды мед помощи.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

«Важно соблюдать меры профилактики, а в случае появления симптомов - обратиться за медицинской помощью, самолечение опасно, может привести к утяжелению течения COVID-19 и серьезным последствиям»
Ерунду не говорите, самолечением люди вынуждены заниматься, потому что врачей не дождешься. Лично в ноябре болел, врач вызывал 2 дня, на третий день врач не пришел, а просто позвонил. У дяди температура была 39.4, кашлял, врач пришел, послушал, написал ОРВИ, через 4 дня становилось только хуже, вызвали скорую, итог: лежит сейчас в реанимации с поражением легких 75%.

понятно дело, что врачи делают что могут, но писать и показывать по телевизору и говорить, что все под контролем не стыдно?

Гость||

Пенза информ-служба безопасности-почему мы на каждой страничке вынуждены читать рекламу-озабоченого извращенца?

Гость||

Здоровья всем заболевшим!Берегите себя и своих близких!

Гость||

Так сами медики,припятствуют раннему выявлению болезни,на рентген для чего то направляют,хотя кт нужно,тесты берут не для анализа,а так типа взяли,ни лекарств толком нет,врач на дом,тоже если повезет придет день в день,а потом эти врачи и говорят,что сам больной виноват,вовремя не обратился,занимался самолечением и довел себя до тяжелой формы болезни.переболеем все рано или поздно,болеем же гриппом,орви,орз,приходил врач день в день,выписывает лекарство идешь в аптеку,покупашь все,что нужно и спокойно лечишься на дому,а с этой заразой все по другому,чем лечить и как до сей поры непонятно,зато на вакцину оказывается у нас много желают сделать,во что с трудом вериться.

Имя: Гость
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