В пензенском КИМе лечат более 450 тяжелых пациентов с COVID-19

07.12.2020 | 11:23

В областном центре спецвидов медицинской помощи рассказали о количестве тяжелых пациентов с коронавирусом, которые в настоящий момент находятся в учреждении. Информацию обнародовали на странице больницы в соцсети «ВКонтакте».

На понедельник, 7 декабря, в центре лечат 459 человек с тяжелым течением COVID-19. В реанимации лежат 34 пациента.

«Важно соблюдать меры профилактики, а в случае появления симптомов - обратиться за медицинской помощью, самолечение опасно, может привести к утяжелению течения COVID-19 и серьезным последствиям», - напомнили в медучреждении.

5 декабря главный врач областного цента спецвидов медпомощи Сергей Рыбалкин рассказал, что подавляющее большинство заболевших коронавирусом - это люди моложе 40 лет.

«Весной было больше легких (в процентном отношении) пациентов. Сейчас поражение - больше 50. Это контингент, который в основном у нас лежит», - констатировал медик.