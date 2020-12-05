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Общество

Большинство заболевших COVID-19 пензенцев моложе 40 лет

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Новый антирекорд в масштабах региона: по данным оперативного штаба, за сутки новая коронавирусная инфекция выявлена у 181 пациента. Такого количества заразившихся COVID-19 в Пензенской области не регистрировалось с начала пандемии.

«Весной было больше легких (в процентном отношении) пациентов. Сейчас поражение - больше 50. Это контингент, который в основном у нас лежит», - констатировал главный врач центра специализированных видов медицинской помощи Сергей Рыбалкин.

Подавляющее большинство заболевших - лица в возрасте до 40 лет.

«Очень многие из них не обращаются за врачебной помощью, переносят как-то более легко. Но они являются и распространителями: приходят в семью, к родителям, контакт на работе. Многие и отрицают, что есть такое заболевание, и демонстративно не носят масок, посещают работу и так далее. Это тоже дало возможность для того, что заболевание начало расти», - указал Сергей Рыбалкин.

Количество жертв коронавируса в регионе тоже продолжает увеличиваться и достигло 253. За последние сутки зарегистрирована смерть 60-летней женщины и 85-летнего мужчины. У обоих, как и у большинства умерших ранее, были различные тяжелые сопутствующие заболевания и осложнения.

За все время пандемии диагноз COVID-19 подтвердился у 21 076 жителей области.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Подавляющее большинство заболевших - лица в возрасте до 40 лет.
А почему не пишут из каких районах и поскольку в городе?

Гость||

Шапки носить надо и ноги не оголять, а маски не спасут глупцов.

Гость||

Почему не обязывают на самоизоляцию лиц моложе 40 лет???

Гость||

penzainform.ru писал(a):

за сутки новая коронавирусная инфекция выявлена у 181 пациента.
ясненько

ну а теперь вопрос они что маски не носили? а да они носили их вот кто заразил

penzainform.ru писал(a):

Но они являются и распространителями: приходят в семью, к родителям, контакт на работе. Многие и отрицают, что есть такое заболевание, и демонстративно не носят масок, посещают работу и так далее.

Гость||

Хочешь не хочешь, не отвертится, ждёшь указаний сверху и как всегда боишься принимать решения, не лидер, пустота. Надо отправить всех школьников и студентов колледжей на дистант, вузы на дистанте второй месяц и всё норм, в школах и колледжах ооооочень много больных. Принимай решение, не будь трусом

Гость||

penzainform.ru писал(a):

переносят как-то более легко.
и это нам врач говорит как то а почему он и незнает?

Гость||

Гость писал(a):

Надо отправить всех школьников и студентов колледжей на дистант
и это поможет спрятаться от вируса?

Гость||

От вируса спрятаться за маску не получается?

потому что спрятаться от вируса и то не на 100% можно но в костюмчики как у врачей масочка очечки.

Гость||

Он для них опасности не представляет

Гость||

Многие и отрицают, что есть такое заболевание, и демонстративно не носят масок, посещают работу и так далее

——

Никто не отрицает, что вирус есть. Но он не представляет опасности для подавляющего большинства. Ну а маски - это отдельный разговор, от них пользы нет, а уж как их носят люди....

Гость||

Согласен , по утрам в душегубках не протолкнуться от студентов, спросил, куда едешь, ответ в колледж, сгоняют на массовые мероприятия, пусть дети учатся дома, здоровее будут, педагоги подлечатся и в душегубках по утрам станет гораздо свободнее

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