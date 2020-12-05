Большинство заболевших COVID-19 пензенцев моложе 40 лет

05.12.2020 | 18:00

Новый антирекорд в масштабах региона: по данным оперативного штаба, за сутки новая коронавирусная инфекция выявлена у 181 пациента. Такого количества заразившихся COVID-19 в Пензенской области не регистрировалось с начала пандемии.

«Весной было больше легких (в процентном отношении) пациентов. Сейчас поражение - больше 50. Это контингент, который в основном у нас лежит», - констатировал главный врач центра специализированных видов медицинской помощи Сергей Рыбалкин.

Подавляющее большинство заболевших - лица в возрасте до 40 лет.

«Очень многие из них не обращаются за врачебной помощью, переносят как-то более легко. Но они являются и распространителями: приходят в семью, к родителям, контакт на работе. Многие и отрицают, что есть такое заболевание, и демонстративно не носят масок, посещают работу и так далее. Это тоже дало возможность для того, что заболевание начало расти», - указал Сергей Рыбалкин.

Количество жертв коронавируса в регионе тоже продолжает увеличиваться и достигло 253. За последние сутки зарегистрирована смерть 60-летней женщины и 85-летнего мужчины. У обоих, как и у большинства умерших ранее, были различные тяжелые сопутствующие заболевания и осложнения.

За все время пандемии диагноз COVID-19 подтвердился у 21 076 жителей области.